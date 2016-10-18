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BBC Türkçe

'Musul operasyonu Avrupa'ya militan akınına yol açabilir'

Avrupa Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu üyesi Julian King, Irak'ın en büyük ikinci kentinin IŞİD'den alınması halinde çok sayıda örgüt militanının Avrupa'ya dönebileceği uyarısında bulundu.

18 Ekim 2016 16:48

Avrupa Komisyonu'nun güvenlikten sorumlu üyesi Julian King, Irak'ta Musul kentinin IŞİD'den alınması halinde çok sayıda örgüt militanının Avrupa'ya geri dönebileceği uyarısında bulundu.

Alman Die Welt gazetesine konuşan Julian King, "Sadece bir avuç IŞİD militanı geri dönse dahi, Avrupa'da büyük bir saldırı tehdidi yaratabilirler" dedi.

King, Kasım 2015'te IŞİD'in Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlediği ve 130 kişinin öldüğü saldırılar sırasında İngiltere'nin Paris Büyükelçisi'ydi.

Musul'da 8 bin IŞİD militanı olabileceği belirtiliyor.

IŞİD'e katılmak için Avrupa ülkelerinden Suriye ve Irak'a giden çok sayıda militanın da Musul'da olabileceği uyarısı yapılıyor.

Pazartesi günü başlayan Musul operasyonunun uzun soluklu bir askeri harekât olabileceği ifade ediliyor.

Musul'da hâlâ yüz binlerce sivilin yaşadığını hatırlatan güvenlik güçleri, operasyonu yürüten birliklerden sivillerin güvenliğini gözetme çağrıları yapıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, IŞİD'in kenti elinde tutabilmek için binlerce sivili canlı kalkan olarak kullanabileceği uyarısını yapmıştı.

Bir diğer yardım kuruluşu Save the Children (Çocukları Koruyun) ise Musul operasyonu nedeniyle yarım milyon çocuğun tehlikede olduğunu belirtmişti.

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