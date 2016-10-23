Musul operasyonu 7. gününde; Başika IŞİD'den alındı

Irak'ta IŞİD'in elinde tuttuğu Musul'un geri alınmasına yönelik operasyonun 7'nci gününde, peşmerge güçleri kentin kuzeydoğusundaki Başika kasabasını geri aldı. Operasyon yapılan bölgenin Türk güçlerinin bulunduğu noktaya 15 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Başika kasabası yakınlarına Türkiye'nin askeri eğitim üssü bulunuyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, kuzeydoğu bölgesinde yer alan Başika ve Naweran cephelerinde sabahın erken saatlerinde IŞİD'in elinde tuttuğu kasabaya doğru ilerlemeye başladı.

Kasabadan birkaç kilometre mesafedeki İmam Rıza köyünde Peşmerge güçleri ve IŞİD militanları arasında ağır çatışmalar yaşanıyor.

Bu sabah başlatılan operasyona kadın Peşmerge ve ABD'li askerlerin de çatışmaların şiddetli bir şekilde yaşandığı ön cephelerde yer alması dikkat çekti.

Irak ordusu, dün Musul'un Hemdaniye ilçesi ve Bertılla kasabasında kontrolü tamamen sağlamıştı.

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, 17 Ekim tarihinde Musul'u kurtarma operasyonun güney, doğu ve kuzey bölgelerinden başladığını duyurmuştu.

Peşmerge güçleri Başika ve Naweran cephelerinde IŞİD'e karşı operasyon başlatmıştı. Uluslararası haber ajansı Reuters, Peşmerge güçlerinin Başika'da kontrolü sağladığını duyurdu.

Ordunun, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında, askeri birliklerin Musul'un kent merkezine 20 kilometre güneydoğusunda bulunan Karakuş ilçe merkezindeki bazı bölgelerde kontrolü sağladığı, bu bölgelerde arazi arama tarama çalışması yapıldığı belirtildi.

Orduya bağlı enformasyon birimi ise güvenlik güçlerinin, örgütle girilen çatışmaların ardından kentin kuzey kesiminde ilerlediğini duyurdu.

Çatışmalarda 112 militanın öldürüldüğü, örgüte ait 12 top, 6 bomba yüklü araç, bir komuta merkezi ile 40 savunma hattının kullanılamaz hale getirildiği belirtildi.