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BBC Türkçe

Musul: Irak güçleri stratejik bir kasabayı ele geçirdi

Irak güçleri, Musul'un batısını IŞİD'den geri almak için giriştikleri saldırının üçüncü gününde stratejik Ebu Saif kasabasını ele geçirdi. Ebu Saif, Batı Musul'un yoğun nüfuslu kesimlerine hakim bir noktada.

21 Şubat 2017 19:15

Irak güçleri, Musul'un batısını IŞİD'den geri almak için giriştikleri saldırının üçüncü gününde stratejik Ebu Saif kasabasını ele geçirdi.

Ebu Saif'in alınması, Irak güçlerinin Musul Havaalanı ve kentin batısındaki yoğun nüfuslu bölgeleri doğrudan gören bir yere girmeleri anlamına geliyor.

Ancak Irak güçleriyle birlikte bulunan BBC Muhabiri Quentin Sommerville, küçük kasabadaki yeraltı tünellerinin hala direniş bulunduğu anlamına geldiğini söylüyor.

Doğu Musul geçen ay IŞİD'in elinden alınmıştı.

Irak Polisi'ne bağlı özel kuvvetlerin helikopterler ve topçu ateşi desteğiyle sokak sokak ilerlediği kaydedildi.

İlerleyen birliklerin yoğun ateş altına alındığı ve ilerleyişin IŞİD'in yol boyunca döşediği bombalar nedeniyle de yavaş olduğu belirtildi.

Top ateşi ve hava gücünün destek verdiği binlerce Irak askeri, ülkenin ikinci büyük kentini IŞİD'den geri almaya çalışıyor.

Askeri yetkililer, dar sokakların bulunduğu Batı Musul'u almanın, doğudan daha zor olacağını söylüyor.

Yüzölçümü olarak, doğudan küçük olsa da Batı Musul'da nüfus daha yoğun ve IŞİD yanlısı mahalleler bulunuyor.

Kentin doğusuna yönelik operasyon geçen yıl 17 Ekim'de başlamıştı.

BM, Ocak sonunda Musul'daki ölü ve yaralıların neredeyse yarısının sivil olduğunu açıklamıştı.

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