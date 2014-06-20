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Musul haberlerine sansür getiren savcı, böcek operasyonunu yürüten savcı çıktı

Başbakan Erdoğan'ın "yazmayın, çizmeyin" açıklamasının ardından Musul haberlerine yasak getirilmesini talep eden savcının aynı zamanda böcek soruşturmasını yürüttüğü ortaya çıktı

20 Haziran 2014 11:18

Musul’da işgal edilen Türk Konsolosluğu ve rehin alınan 49 Türk vatandaşıyla ilgili haberlere yayın yasağı talep eden Savcı Durak Çetin’in aynı zamanda Başbakan Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisi ve Ankara'daki konutunda bulunduğu öne sürülen dinleme cihazı üzerine 2,5 yıl aradan sonra başlatılan böcek soruşturmasını yürüten savcı olduğu ortaya çıktı.

 

'Erdoğan meydandan seslendi yasak geldi'

 

Başabakan Tayyip Erdoğan 15 Haziran'da Trabzon’da yaptığı konuşmada “"Ben buradan sesleniyorum. Yazılı ve görsel medyaya sesleniyorum. Şu anda 100 kadar vatandaşımız, IŞİD unsurlarının elinde. Şu süreci tahrik ederek değil, yazmadan çizmeden fazla da konuşmadan takip etmenizi istiyoruz” dedi.  

Erdoğan’ın bu sözlerinden bir gün sonra Ankara Cumhuriyet Savcılarından Durak Çetin, "Musul haberlerine yayın yasağı" için süreci başlattı ve yayın yasağı çıktı.

 

Böcek operasyonunda da aynı savcı

 

Erdoğan’ın ofisinde bulunduğu iddia edilen böcekle ilgili soruşturmanın üzerinden 2 yıl 6 ay geçtikten sonra üst düzey emniyetçilerin gözaltına alınmasıyla başlaması dikkat çekmişti. Soruşturmayı yürüten savcının Başbakan Erdoğan'ın talimat gibi algılanan açıklamaları sonrası Musul haberlerine yasak getiren Durak Çetin'in olması dikkat çekti.

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