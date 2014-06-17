Başbakan 'yazmayın, çizmeyin' dedi, Musul haberlerine yasak getirildi!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) Irak'ta Türk Konsolosluğu'na yapılan baskın hakkında çıkan haberlere yayın yasağı getirildi. Başbakan Tayyip Erdoğan, "Şu süreci tahrik ederek değil lütfen yazmadan, çizmeden fazla da konuşmadan takip etmenizi istiyoruz" demişti

Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan (RTÜK), Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda bulunan ve IŞİD terör örgütü tarafından bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması için, soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel basın ve internette yayın yasağı konulmasına karar verildiği bildirildi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 16 Haziran 2014 tarihli ve 2014/566 Değişik İş No'lu kararıyla, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunun 2014/84425 sayılı dosyasıyla ilgili olarak, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğunda bulunan ve IŞİD terör örgütü tarafından bilinmeyen bir yere götürülen Türk vatandaşlarının güvenliklerinin sağlanması için, soruşturma tamamlanıncaya kadar her türlü yazılı, görsel basın ve internette CMK 157 ve 5187 sayılı Basın Kanunu'nun 3 ve Anayasa'nın 26/2 maddesi gereğince yayın yasağı konulmasına karar verilmiştir."

Erdoğan: Yazmayın, çizmeyin, konuşmayın

Başbakan Erdoğan, Trabzon Meydan Park'ta düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada medyayı tahrik edici haber yapmakla suçlamış, "Gerilim siyasetine, nefret diline asla prim vermeyeceğiz. Biz büyük devletiz. Büyük devlet olarak bayrağa saldıranlara gerekeni yapacağız" demişti.

Musul'da yaşanan gelişmelere ilişkin konuşan Erdoğan şunları söylemişti:

"Yazılı görsel medyaya sesleniyorum. Allah aşkına şu anda yaklaşık 100 kadar vatandaşımız IŞİD unsurlarının elinde. Biz bunları sağ salim kutarmanın gayreti içerisindeyken siz tahrik etmek suretiyle ne elde etmeye gayret ediyorsunuz? Lütfen, yazılı görsel medyadan bir şeyi rica ediyorum. Şu süreci tahrik ederek değil lütfen yazmadan, çizmeden fazla da konuşmadan takip etmenizi istiyoruz. Zira bu tahrikler karşı tarafta lehe değil aleyhte gelişmelere neden oluyor."