Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a yeni görev

Dışişleri Bakanlığı atamaları Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
Bakanlar Kurulu atama kararına göre 16 büyükelçi merkeze alındı, 17 diplomat ilk kez büyükelçi oldu, 7 büyükelçi farklı bir ülkeye atandı, 11 büyükelçi de Dışişleri Bakanlığı Müşaviri oldu. Türkiye gündemine oturan Musul baskınında IŞİD tarafından kaçırılan 49 Türk vatandaşı arasında bulunan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, Tacikistan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.
Atama listeleri şöyle:
Merkeze çekilenler
Ayşe Sezgin-Malta
Cevat N. Özkaya-Beyaz Rusya
S. İnan Özyıldız-Lübnan
Ahmet Ülker- Estonya
Mehmet M. Dirik- Tacikistan
Songül Ozan-Kosova
Halil İ. Akça-KKTC
Ahmet A. Oktay-Vietnam
Mehmet N. Tanılır-Karadağ
Ömer B. Tüzel-Kazakistan
İ. Kemal Okyay-Sri Lanka
Adnan Keçeci-Cezayir
Mustafa Pulat-Nijerya
Hasan Yavuz- Cibuti
Hüseyin Müftüoğlu- Bangladeş
Ahmet Kavas-Çad.
Başka ülkeye atananlar
Avustralya Büyükelçisi Reha Keskintepe, Malta’ya
Büyükelçi Ahmet Vakur Gökdenizler, Avustralya’ya
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Çağatay Erciyes, Lübnan’a
Büyükelçi Ali Rıza Çolak, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Temsilciliği’ne
Teftiş Kurulu Başkanı Büyükelçi Derya Kanbay, KKTC’ye
Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Akif Ayhan, Vietnam’a
Gine Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Guatemala’ya
4 kadın büyükelçi
17 isim ilk kez büyükelçi oldu. Bunlar arasında 4 de kadın büyükelçi var. Kezban Nilvana Darama Beyaz Rusya Büyükelçiliği’ne, Hayriye Kumaşçıoğlu Estonya Büyükelçiliği’ne, Kıvılcım Kılıç Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Hatice Nur Dağman Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.
Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan birinci derece kadrolu bakanlık müşavirliklerine büyükelçiler Ali Ahmet Acet, Ahmet Berki Dibek, Nejat Akçal, Erdoğan Kök, Serap Ataay, Ahmet Melih Ulueren, Kemal Kaygısız, Şerife Serap Özcoşkun, Muhsin Tuğrul Kılıçaslan, Nuri Kaya Bakkalbaşı ve Kerem Ahmet Kıratlı atandı. Yine Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan birinci derece kadrolu Protokol Genel Müdürlüğü’ne ise Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu getirildi.