Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz'a yeni görev

Dışişleri Bakanlığı atamaları Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.

Bakanlar Kurulu atama kararına göre 16 büyükelçi merkeze alındı, 17 diplomat ilk kez büyükelçi oldu, 7 büyükelçi farklı bir ülkeye atandı, 11 büyükelçi de Dışişleri Bakanlığı Müşaviri oldu. Türkiye gündemine oturan Musul baskınında IŞİD tarafından kaçırılan 49 Türk vatandaşı arasında bulunan Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz, Tacikistan Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Atama listeleri şöyle:

Merkeze çekilenler

Ayşe Sezgin-Malta

Cevat N. Özkaya-Beyaz Rusya

S. İnan Özyıldız-Lübnan

Ahmet Ülker- Estonya

Mehmet M. Dirik- Tacikistan

Songül Ozan-Kosova

Halil İ. Akça-KKTC

Ahmet A. Oktay-Vietnam

Mehmet N. Tanılır-Karadağ

Ömer B. Tüzel-Kazakistan

İ. Kemal Okyay-Sri Lanka

Adnan Keçeci-Cezayir

Mustafa Pulat-Nijerya

Hasan Yavuz- Cibuti

Hüseyin Müftüoğlu- Bangladeş

Ahmet Kavas-Çad.

Başka ülkeye atananlar

Avustralya Büyükelçisi Reha Keskintepe, Malta’ya

Büyükelçi Ahmet Vakur Gökdenizler, Avustralya’ya

Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Çağatay Erciyes, Lübnan’a

Büyükelçi Ali Rıza Çolak, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Temsilciliği’ne

Teftiş Kurulu Başkanı Büyükelçi Derya Kanbay, KKTC’ye

Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Akif Ayhan, Vietnam’a

Gine Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel, Guatemala’ya

4 kadın büyükelçi

17 isim ilk kez büyükelçi oldu. Bunlar arasında 4 de kadın büyükelçi var. Kezban Nilvana Darama Beyaz Rusya Büyükelçiliği’ne, Hayriye Kumaşçıoğlu Estonya Büyükelçiliği’ne, Kıvılcım Kılıç Kosova Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne, Hatice Nur Dağman Gine Cumhuriyeti Büyükelçiliği’ne atandı.

Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan birinci derece kadrolu bakanlık müşavirliklerine büyükelçiler Ali Ahmet Acet, Ahmet Berki Dibek, Nejat Akçal, Erdoğan Kök, Serap Ataay, Ahmet Melih Ulueren, Kemal Kaygısız, Şerife Serap Özcoşkun, Muhsin Tuğrul Kılıçaslan, Nuri Kaya Bakkalbaşı ve Kerem Ahmet Kıratlı atandı. Yine Dışişleri Bakanlığı’nda açık bulunan birinci derece kadrolu Protokol Genel Müdürlüğü’ne ise Büyükelçi Şevki Mütevellioğlu getirildi.