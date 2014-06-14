'Başkonsolosluk, Başbakan'la yapılan görüşmenin ardından teslim oldu'

Dışişleri Bakan Yardımcısı Naci Koru, Musul’daki Türk konsolosluğuna düzenlenen IŞİD baskını sırasında Tayyip Erdoğan ile Musul Başkonsolosu’nun görüştüğünü ve karşı konulamayacağının anlaşılması üzerine teslim olunma kararı alındığını belirtti. Koru “Irak güvenlik güçleri bizim haberimiz olmadan askerlerini çekti. Konsolosluk’taki güvenlik açığı bu yüzden meydana geldi” dedi.

IŞİD’in “10 dakika içinde teslim olun” uyarısının ardından Musul Başkonsolosu Öztürk Yılmaz’ın hem Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hem de Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü belirten Koru, “IŞİD’e karşı konulamayacağının anlaşılması üzerine teslim olunması kararı alındığını” açıkladı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Koru, Konsolosluk görevlileri ile kaçırılan TIR şoförlerinin ayrı yerlerde tutulduğunu bildirdi. “Kaçırılan konsolosluk personelinin sağlıklarıyla ilgili sıkıntı yok. Kötü muamele söz konusu değil” diyen Koru “Konsolosluk çalışanlarının Suriye’ye götürüldüğü iddiasının gerçeği yansıtmadığını, personelin Musul’un kuzeyinde tutulduğunu” belirtti.

Bölgeye neden hava operasyonu gerçekleştirilmediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Koru, koşullar açısından “Böyle bir operasyonun gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını” söyledi.