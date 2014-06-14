Çankaya'da Irak zirvesi

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Musul'daki gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda bir araya geldi. 1 buçuk saat süren toplantı 18:30 sularında sona erdi.

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Musul'daki gelişmelerle ilgili bilgi almak üzere Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'nu çağırdı.

Gül'ün çağrısı üzerine Bakan Davutoğlu, MİT Müsteşarı Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Güler ve Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı Konutu'na geldi.