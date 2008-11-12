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Politika

Müsteşar için suç duyurusu

CHP, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

12 Kasım 2008 02:00

CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu ve Konya Milletvekili Atilla Kart, Türk Telekomünikasyon A. Ş.’de Ojer Telekomünikasyon A.Ş.’nin Denetim Kurulu üyesi sıfatıyla görev üstlenen Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala hakkında görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kılıçdaroğlu ve Kart yaptıkları yazılı açıklamada, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala’nın, Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketinde, Ojer Telekomünikasyon A.Ş’nin Denetim Kurulu üyesi sıfatıyla görev üstlendiğini bildirdiler. Açıklamada, şöyle denildi:
“Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala hakkında Türk Ceza Kanununun 155/2 ve 257/1. maddelerine muhalefet suretiyle güveni ve görevi kötüye kullandığı, kamuya açıklanmamış bilgileri kendisine veya 3. kişilere çıkar sağlamak amacıyla kullanmak suretiyle içeriden öğrenenlerin ticareti yoluyla Sermaye Piyasası Kanununun 47/A maddesine muhalefet ettiği, ticari faaliyette bulunmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Yasasına muhalefet ettiği gerekçesiyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına 11 Kasım 2008 tarihinde suç duyurusunda bulunulmuştur.”

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