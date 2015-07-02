Müsteşar, eşcinsel evlilikleri için açlık grevinde

İtalya'da Anayasal Reform ve Parlamento İlişkileri Bakanlığı Müsteşarı ve Demokratik Parti eski başkan yardımcısı da olan Ivan Scalfarotto, eşcinsel evliliklerinin yasal hale getirilmesi talebiyle açlık grevine başladı. Müsteşar blog hesabından İtalya'da eşcinsel evliliklerini yasal hale getirmek için bir takvim belirlenene kadar açlık grevini sürdüreceğini yazdı. Scalfarotto, sadece LGBTİ bireylerin değil, bütün iyi niyetli, ileri görüşlü İtalyanların eşcinsellerin haklarını savunmaları çağrısı yaptı.

BBC'de yer alan habere göre, İtalya'da iktidardaki Demokratik Parti'nin eski başkan yardımcısı da olan 49 yaşındaki Ivan Scalfarotto, bugün blog sitesinde yayımladığı yazısında eşcinsel birlikteliklerinin İtalyan yasaları tarafından tanınmamasını protesto amacıyla açlık grevine başladığını duyurdu.

Scalfarotto, ABD'de Yüksek Mahkeme'nin eşcinsellerin evlenmesini anayasal hak ilan eden kararına atıfta bulunarak, "İtalya'nın da sonunda Kentucky'ye yetişmesi, ya da en azından yaklaşabilmesi için çalışanlara destek verme vakti geldi" diye yazdı.

Müsteşar, İtalya'da eşcinsel evliliklerini yasal hale getirmek için bir takvim belirlenene kadar açlık grevini sürdüreceğini yazdı. Scalfarotto, sadece LGBTİ bireylerin değil, bütün iyi niyetli, ileri görüşlü İtalyanların eşcinsellerin haklarını savunmaları çağrısı yaptı.

Açlık grevine 29 Haziran'da başlayan Scalfarotto, bunu 3 gün sonra kamuoyuna duyurma gerekçesini ise "İlk kez açlık grevine gidiyorum. (Açıklamadan önce) yemek yememeyi başarıp başaramayacağımı görmek istedim" diye açıkladı.

İlk hükümet yetkilisi

Scalfarotto, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, geçen pazartesi gününden bu yana günde sadece 2 cappuccino içtiğini de söyledi.

La Repubblica, Scalfarotto'nun İtalya'da bugüne kadar açlık grevine giden ilk hükümet yetkilisi olduğunu vurguladı.

İtalya'da eşcinsel birlikteliklerini kanuni olarak tanıyan yasa tasarısı, özellikle eşcinsel çiftlerin birbirlerinin çocuklarını evlat edinmesi maddesi yüzünden muhafazakarların tepkisiyle karşılaşmış ve Senato'da bloke edilmişti.

Katolik Kilisesi'nin siyasi ve toplumsal açıdan halen büyük etkiye sahip olduğu İtalya, Batı Avrupa'da eşcinsel birlikteliklerine yasal statü tanımayan tek ülke.