Müşteriye “Geri zekâlı, manyak” diyen çağrı merkezi çalışanına hapis istemi

Erzurum'da bir müşteriye “Geri zekâlı, manyak” diyen müşteri hizmetleri temsilcisi Remziye Ç.'ye 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Erzurum'da bir GSM şirketine ait müşteri hizmetleri temsilcisine, aboneye hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Erzurum Adliyesi'nde memur olarak görev yapan Mustafa Enes Gündüz, telefon faturası 350 lira gelince müşteri hizmetlerini aradı. Faturasında yanlışlık yapılmış olabileceğini savunan Gündüz, 50 liralık indirim yapılıp yapılamayacağını sordu.

Telefondaki görevli "Olmaz" deyince, Gündüz bir üst yetkiliyle görüşmek istedi. Takım lideri olan Remziye Ç.'ye de durumu anlatan Enes Gündüz, faturasında indirim yapılmasını talep etti.

Bu sırada Remziye Ç., müşteri hizmetlerindeki görevliye "Geri zekâlı manyağa söyle, faturasını ödesin, manyak ya" dedi.

Bu konuşmayı duyan Gündüz de telefonu kapatıp müşteri hizmetlerini tekrar aradı. Şikâyet kaydı oluşturan Gündüz, savcılığa başvurup Remziye Ç.'den şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Cumhuriyet Savcılığı GSM şirketinden görüşme kayıtlarını istedi. Görüşme kayıtlarında hakaret ettiği belirlenen 24 yaşındaki Remziye Ç. hakkında dava açıldı.

"Yanımdaki arkadaşıma kullandım"

Suçlamaları kabul etmeyen Remziye Ç. "Manyak ya" cümlesini yanındaki arkadaşı Z.'ye kullandığını ileri sürdü.

5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' iddiasıyla açılan davada 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası talep edilen Remziye Ç., önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.