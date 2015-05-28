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Dünya

Müşterisine 56 içki veren barmene hapis cezası

56 içki vererek müştrerisinin ölümüne neden olmakla suçlanan barmen içki içme rekorlarını göstererek müşterisini rekor denemesine teşvik ettiğini kabul etti

28 Mayıs 2015 22:21

Fransa'da bir barmen, 56 içki verdiği müşterisinin ölümüne neden olmaktan dört ay hapis cezasına çarptırıldı. Barmenin cezası ertelendi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Renaud Prudhomme adlı 56 yaşındaki müşteri, kızı ve arkadaşlarıyla birlikte gittiği barın içki içme rekorunu kırmaya çalışıyordu. Prudhomme diğer müşterilerinin yardımıyla evine götürüldükten sonra hastaneye kaldırıldı, ertesi gün de öldü.

47 yaşındaki barmen Gilles Crepin, tabeladaki içki içme rekorlarını göstererek Prudhomme'u rekor denemesine teşvik ettiğini kabul etti.

Hapis cezasının yanı sıra Crepin'in bir yıl süreyle barmenlik yapmaktan men edildiği belirtildi. Gilles Crepin'in avukatı kararı Renaud Portejoie, temyiz edeceklerini açıkladı.

Portejoie ölen müşterinin alkol bağımlılığı ve solunum sorunu olduğunu söyledi, "İçki isteyen her müşteriden doktor raporu isteyemeyiz" dedi.

Prudhomme'ın kızı adına açıklama yapan Antoine Portal kararı memnunlukla karşıladıklarını söyledi ve "Sarhoş müşterilere alkol servis edilmesinin yasak olduğunu diğer kişilere de hatırlatmak istiyoruz" diye konuştu.

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