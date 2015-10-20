Müşterinin hesabına yanlışlıkla 6 milyar dolar aktardı

Acemi bir bankacı Deutsche Bank'ta 6 milyar dolarlık hataya neden oldu. Bir hedge fonu müşterisine yanlışlıkla 6 milyar dolar gönderen banka, hatayı fark edince müşterinin hesabından parayı geri çekti. Ancak banka, ne olur ne olmaz diye hem ABD, hem Avrupa hem de İngiltere'deki otoritelere de yapılan işlemin hatalı olduğunu bildirdi.

Financial Times'ın haberine göre deneyimsiz bir bankacının "fat finger" (şişman parmak) hatasıyla bir hedge fonu müşterisine yollacağı miktarı 6 milyar dolar olarak kaydettiği bildirildi. Deutsche Bank gönderdiği tutarı ertesi gün geri çekerken, yapılan hatalı işlem ABD, Avrupa ve İngiltere'deki otoritelere de bildirdi.

Bu tarz hatalar, işlem emri veren kişilerin elektronik ortamda yanlışlıkla bir ya da birkaç sıfır fazla yazması nedeniyle "şişman parmak" hatası olarak adlandırılıyor.

Skandalın kendisi kadar ortaya çıkış zamanlaması da Alman bankacılık devi için üzücü oldu. Deutsche Bank bir önceki gün üst yönetiminde görev değişikliklerine gideceğini ve yatırım bankacılığı işlerini ikiye ayıracağını açıklamıştı.