Müşterilerinin seks hayatını 30 yıl izleyen otel sahibinin hayatı film oluyor

ABD'nin Colorado eyaletinde işlettiği otelde yaklaşık 30 yıl boyunca misafirlerini röntgenleyen Gerald Foos'un hikâyesi, kitap olarak yayımlandıktan sonra beyazperdeye de aktarılacak.

Daily Mail gazetesinin haberine göre; usta sinemacı Steven Spielberg, kitabın yayın haklarını satın aldı. Bir hayli ilgi çekeceği kesin olan hikâyenin beyazperde uyarlamasında yönetmen koltuğunda Oscarlı yönetmen Sam Mendes oturacak.

Havalandırma deliklerine gizli kamera yerleştirdi

Gerald Foos, 1960’lı yıllarda Auroro kentinde satın altığı otelde yıllarca seks yapan müşterilerini izledi. Hatta Foos’a bu konuda iki eşi de yardım etti ve havalandırma deliği gibi görünen boşluklara gizli kamera yerleştirdiler.



Foos’un hikâyesi ise gazeteci Gay Talese tarafından kaleme alındı. “The Voyeur’s Motel” (Röntgencinin Moteli) adlı kitabın Temmuz ayında yayınlanacağı açıklanmıştı.



Geçen Nisan ayında Denver Post gazetesine konuşan Foos ise başkalarının hayatını kontrol edilemez bir şekilde röntgenleme isteği duyduğu için otel satın aldığını anlatmıştı.



İkinci eşiyle birlikte Denver’da yaşayan Foos, otelinde seks yapan misafirlerini izlerken, iki eşinin de kendisine yardımcı olduğunu söyledi.