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Müşterilerine sahte para vererek dolandıran 14 taksici tutuklandı

Kalpazanların, 1 milyon liraya yakın sahte parayı piyasaya sürdükleri belirlendi

15 Ocak 2017 08:36

Ankara’da bindikleri taksilerde kendilerine sahte para verilerek dolandırılan 64 vatandaş, farklı tarihlerde polise şikâyette bulundu. Bunun üzerine Ankara Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı.

Piyasaya sahte para süren taksicileri takibe alan polis, bu kişilerin birbirleriyle bağlantılı olduğunu ve çete şeklinde çalıştıklarını belirledi. Sahte para verenler belirlendi ve başlatılan operasyonlarda 18 taksici gözaltına alındı. 14 taksici çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 taksici de adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
 

Üç yöntem belirlendi
 

Fevzi Kızılkoun'un Hürriyet'te yer alan haberine göre, sahte paraların İstanbul’da bir matbaada basıldığı, ardından da başta İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye genelinde piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Mağdurların ifadeleri doğrultusunda deşifre edilen yönteme göre taksiciler 3 şekilde sahte parayı piyasaya sürüyor: 

Taksiciler müşteriden aldığı parayı el çabukluğuyla sahtesiyle değiştirip ‘Bu sahte’ diyerek müşteriye veriyor. Bir başka yöntemde, taksici para üstü olarak sahte para veriyor. Müşteriden 100 veya 200 liralık bozmalarını istemek de diğer bir yöntem. 
 

Karşılaşınca polisi arayın

 


14 taksicinin tutuklanmasına rağmen piyasaya sahte para sürülmeye devam edildiği belirlendi. Şikâyetler üzerine polis yeniden çalışma başlattı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların da bu konuda duyarlı olmasını, böyle bir durumla karşılaşmaları halinde taksilerin plakasını almalarının ve polise bildirmelerini istedi.

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