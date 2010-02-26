Müşterilerin parasını falcıya kaptırdı

T24 - Evlilik hazırlığı yaparken kendisini terk eden erkek arkadaşıyla yeniden birlikte olmak isteyen bir portföy danışmanı, erkek arkadaşına "papaz büyüsü" yapıldığını söyleyen falcı kadına büyüyü bozması için müşterilerin hesabından 705 bin lira verdi.



Olayın ortaya çıkmasıyla falcı kadının ev, 2 otomobil ve kamyon aldığı eşi ve portföy danışmanı yakalandı. Falcı kadının arandığı bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesindeki banka şubesine başvuran bir müşteri, hesabındaki paranın haberi olmadan başka bir hesaba havale edildiğini fark ettiğini bildirdi.



Bunun üzerine banka müfettişlerinin banka şubesindeki hesaplarda yaptığı incelemede, 11 müşterinin hesabındaki toplam 705 bin liranın başka hesaplara havale edildiği belirlendi. Müşterilen haberi olmadan yapılan havale işlemlerinin, banka şubesinde çalışan portföy danışmanı F.Ş. tarafından yapıldığı ortaya çıktı.



Banka yöneticilerinin şikayeti üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, F.Ş.'yi (38) gözaltın aldı.



Sorgulanan F.Ş'nin ifadesinde, evlilik hazırlığı yaptığı erkek arkadaşı O.Y. ile 2008 yılında ayrıldığı, bir arkadaşının "Tanıdığım bir falcı var, ona gidersen belki erkek arkadaşınla yeniden birlikte olabilirsin" tavsiyesi üzerine B.C. adlı falcı kadının evine gittiğini, kahve falına bakan B.C'nin "Erkek arkadaşına papaz büyüsü yapılmış, bozulması için 4 bin 500 lira vermen lazım" deyince parayı verdiğini ileri sürdüğü öğrenildi.



F.Ş'nin, yaklaşık 1 yıl boyunca sürekli evine gittiği falcı B.C'nin "Benim cinlerim var, sana zarar vermemesi için çok para vermen lazım diye kendisini etki altına alıp korkuttuğunu, 2009 yılının Kasım ayına kadar belirli aralıklarla bankadaki 11 müşterinin hesabındaki toplam 705 bin lirayı falcı kadının hesabına aktardığını iddia ettiği bildirildi.



F.Ş'nin ifadesinin ardından polis ekipleri, falcı B.C'yi (41) yakalamak için çalışma başlattı. Kaçtığı belirlenen ve yakalanamayan B.C'nin 705 bin lirayla eşi R.C. ve erkek kardeşi M.B'ye 1 ev, 2 otomobil, 1 kamyon aldığı tespit edildi. Polisler, M.B. (39) ile R.C'yi (51) yakaladı. Kamyon ile 2 otomobile el konuldu.



Firarda olan falcı B.C'nin arandığı, gözaltında tutulan bankanın portföy yöneticisi F.Ş. ile M.B ve R.C'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.