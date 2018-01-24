Müşterilerin kredi kartlarını kopyalayan çete yakalandı

Konya'da, bir kafede Ukrayna’dan getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla, 69 kredi kartını kopyalayıp, hesaplardan para çektikleri iddia edilen 7 kişi tutuklandı. Çetenin liderinin kafenin müdürü ile kasiyeri olduğu öne sürüldü.

Vatan'da yer alan habere göre, Konya’da bir kafede 2 müşterinin kredi kartını kopyalayıp 6 bin liralık dolandırıcılık yapan şebekenin liderlerinin, kafede kasiyer olarak çalışan Gülsün Yaşar (20) ile işletme müdürü Ali Aydemir (26) olduğu iddia edildi.

Operasyonda, Yaşar ve Aydemir ile birlikte toplam 7 kişi tutuklanırken, şebekenin Ukrayna’dan getirildiği belirlenen kart kopyalama cihazıyla 69 kredi kartını kopyaladığı saptandı.

Gülsün Yaşar’ın cep telefonuna el koyan polis, telefonda bulunan bir görüntüyü de incelemeye aldı. Görüntülerde, ATM’lerden parayı Abdil Demirbaş ile çeken ve elinde gül dövmesi bulunan Şevket İlhan’ın, Yaşar’a kartın nasıl kopyalanacağını anlatması dikkat çekiyor.