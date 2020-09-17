Müşterilerin imzalarını taklit ederek 3 milyon liralık vurgun yapan PTT memuru teslim oldu

Afyonkarahisar'da PTT şubesinde çalışan C.K. (53), 60 kişinin hesabından yaklaşık 3 milyon lirayı zimmetine geçirip ortadan kaybolmuştu. C.K, bugün kendisi emniyete giderek teslim oldu.

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki PTT Şubesi'nde müşterilerin imzalarını taklit ederek kredi çekmek ve gelen havale paralarını zimmetine geçirme yöntemi ile yaklaşık 3 milyon TL ile ortadan kaybolan 20 yıllık gişe memuru C.K., emniyete teslim oldu.

C.K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtilirken, zimmetine geçirdiği öne sürülen paranın durumu ise henüz bilinmiyor.

Ne olmuştu?

Geçen hafta ortaya çıkan olayda, 20 yıllık gişe memuru C.K., maaşlarını PTT şubesinden alan emekliler ile bazı müşterilerinin hesapları üzerinden kredi çekti. Havale yoluyla gelen kredileri zimmetine geçirip, iş yerinden ayrıldı. Ardından da ortadan kayboldu. Müşterilerin şikayeti üzerine çalışma başlatan yetkililer, hesapları kontrol etti. Yapılan kontroller sonunda C.K.'nin 60 kişinin hesabını kullanarak, 3 milyon lirayı zimmetine geçirdiği tespit edildi.

C.K.'nin, kredi limitlerine göre başvuruda bulunduğu müşteriler adına çektiği kredi tutarlarını sahte imza ve evrak ile çektiği saptandı. Zanlının bazı müşterilerinin banka hesaplarını da sahte imzayla boşalttığı ortaya çıktı.