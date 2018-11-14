Müşterileri rahatsız eden oyuncu Gizem Karaca, otelden kovuldu

Oyuncu Gizem Karaca’nın film çekimleri için konakladığı Fethiye’deki otelde olay çıkardığı öne sürüldü. İddialara göre Karaca, müşterileri rahatsız ettiği için otelden gönderildi.

Son olarak İnsanlık Suçu'nda rol alan Gizem Karaca'nın, başrolünü Ümit Kantarcılar’la paylaştığı Bizim Semtin Çocukları filmi için Fethiye’de konakladığı otelde olay çıkardığı öne sürüldü.



Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Karaca, alkonün dozunu kaçırınca, otelin lobisinde bağırmaya başladı.



Görevliler, 26 yaşındaki Karaca’yı sakinleştirmek için araya girse de başarılı olamadı.

Daha sonra duruma set ekibi ve oyuncular müdahale etti. Ancak tartışmanın daha da büyüdüğü bildirildi.

Ortam sakinleşmeyince, otel yönetimi diğer müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle Karaca’dan, otelden ayrılmasını istedi.

Karaca, yaşananların ardından başka bir otele yerleşti.



