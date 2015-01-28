Müşteriden artan patatesi yiyen çocuğa Burger King'deki dayak güvenlik kamerasında

<p><span style="line-height:1.5;">İstanbul Şirinevler'de bulunan bir Burger King şubesinde müşteriden artan patatesleri masalardan topladığı iddiasıyla bir Suriyeli çocuk restoran müdürü tarafından tartaklandı.</span></p>\r\n\r\n<p>Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülere Show TV ulaştı.</p>\r\n\r\n<p><a rel="nofollow" href="http://t24.com.tr/video/musteriden-artan-patatesi-yiyen-cocugu-buger-kingdeki-dayak-guvenlik-kamerasinda,659">İşte o görüntüler...</a></p>\r\n\r\n<p> </p>\r\n