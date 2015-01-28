Müşteriden artan patatesi yiyen çocuğa Burger King'deki dayak güvenlik kamerasında

İstanbul Şirinevler'de bulunan bir Burger King şubesinde müşteriden artan patatesleri masalardan topladığı iddiasıyla bir Suriyeli çocuk restoran müdürü tarafından tartaklandı.

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülere Show TV ulaştı.

İşte o görüntüler...