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Müşteriden artan patatesi yiyen çocuğa Burger King'deki dayak güvenlik kamerasında

Burger King'de bir müşteriden artan patatesleri alan Suriyeli çocuğun, restoran müdürü tarafından dövüldüğü görüntüleri ortaya çıktı

28 Ocak 2015 23:28

İstanbul Şirinevler'de bulunan bir Burger King şubesinde müşteriden artan patatesleri masalardan topladığı iddiasıyla bir Suriyeli çocuk restoran müdürü tarafından tartaklandı.

Güvenlik kamerasının saniye saniye kaydettiği görüntülere Show TV ulaştı.

İşte o görüntüler...

 

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