Burger King işletme müdürünün dövdüğü Suriyeli çocuk konuştu

Suriyeli Halil, Burger King işletme müdürünün burnuna yumruk ve yüzüne tokat attığını, ayaklarını ise tekmelediğini söyledi.

Şirinevler Burger King şubesinde 21 Ocak akşamı bir müşteriden artan patates ve kola almak istediği için restoran müdürün tarafından dövülen 11 yaşındaki Suriyeli Halil, Milliyet gazetesinden Seray Yalçın'a konuştu.

Halil’in sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları kısa sürede gündem yaratarak tepki toplamış, Burger King şiddet uygulayan çalışanının işine son vermişti.

2 yıl önce geldi

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak 2 yıl önce Türkiye ’ye gelen binlerce Suriyeliden biri olan Halil, gün boyu sokaklarda dilenerek karnını doyurmaya çalışıyor. Ailesiyle Halep’ten Yenibosna’ya gelen ve burada yaşayan Halil’in 28 yaşındaki annesi konfeksiyon işinde çalışırken, 33 yaşındaki babası ise sokakta karton topluyor. Küçük çocuk, 13 ve 10 yaşındaki 2 kardeşiyle bütün gün İstanbul sokaklarında dolaşarak vatandaşlardan yemek ve para istediğini anlattı.

‘Para verdiler' iddiası

Olayın olduğu gün patatesleri aç olduğu için almak istediğini söyleyen Halil, kendisine şiddet uygulayan müdürün burnuna yumruk ve yüzüne tokat attığını, ayaklarını ise tekmelediğini anlattı. Ayrıca iddiaya göre, Burger King şubesi müdürü, Halil’in şiddet görmesinin ardından babasına 100 lira vermek istedi ancak baba parayı kabul etmeyerek müdürün yüzüne fırlattı.