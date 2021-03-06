Müşteri yokken çay içen eczane çalışanlarına sosyal mesafe cezası yazdırdığı görüntülerle gündeme gelen kaymakam konuştu

Zonguldak Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Koronavirüs denetimi sırasında bir eczanenin çalışanlarına içeride müşteri yokken sosyal mesafe ve maske kuralına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazdırdığına dair tepki çeken görüntülere ilişkin açıklamada bulundu.

Söz konusu denetimin 3 ay önce gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Çorumluoğlu, kasımda Ereğli’de Koronavirüs vakalarının çok yüksek seviyelerde olduğunu ve bu nedenle denetimleri artırdıklarını söyledi.

Hürriyet’ten İdris Emen’e konuşan Çorumluoğlu, şunları kaydetti:

"O aylarda ilçemizde günlük vaka sayısı 300 civarındaydı. Günde 2-3 kişi koronavirüs'ten dolayı hayatını kaybediyordu. Bu yüzden kaymakamlık olarak denetimleri sıkılaştırmıştık. O gün yaklaşık bir saatlik denetim yaptık. Denetim sırasında bir eczaneye girdiğimizde üç kişinin sosyal mesafe kuralına uymadan yan yana maskesiz oturduklarını gördük. Çay içtiklerini söylediler. Ben de çay içilse dahi sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini belirterek yanımdakilere tutanak tutulması talimatını verdim. Onlar da itiraz etmek istediklerini söylediler. Ben de ‘Siz itirazınızı yaparsınız’ dedim. Çünkü itirazın resmi olarak yapılması gerekiyor. Kasımda çekilen bu video dün servis edildi. Ne amaçla servis edildiğini bilmiyorum. Ama kimseye kırgınlığım küskünlüğüm yok. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

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