Müşteri hizmetlerini aramak ücretsiz oluyor

Elektronik haberleşmede "ücretsiz" müşteri hizmetleri dönemi başlıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), müşteri hizmetleri aramalarının ücretlendirildiği yönündeki şikayetler üzerine harekete geçti.

Kurul, "İşletmecilerin müşteri hizmetlerine doğru yapılan aramaların ücretlendirilmesi" hususlarını düzenleyen bir karar aldı.

Buna göre, BTK tarafından yetkilendirilen işletmeler, abonelerine ücretsiz aranabilen bir numara üzerinden müşteri hizmetleri vermekle yükümlü olacak. Söz konusu hizmet şebeke içi sunulabileceği gibi, 800'lü hatlar üzerinden de verilebilecek.

Ayrıca, coğrafi alan kodlu veya 850 alan kodlu numaralardan da ücretsiz hizmet sunulması amacıyla "geri arama" yöntemi de kullanılabilecek.

İşletme, bu tür numaralar üzerinden müşteri hizmetlerini arayan abonenin çağrısını sonlandıracak ve kendisi arayacak. Böylece müşteri hizmeti aboneye ücretsiz verilmiş olacak.

Numara tahsisi mümkün olmayan işletmeler ise bir başka işletme tarafından kendisine tahsis edilen numaralar, internet veya herhangi bir yazılım vasıtasıyla abonelerine ücretsiz müşteri hizmeti sunabilecek.

Ücretsiz müşteri hizmetlerine yönelik yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için gerekli teknik uyumluluk nedeniyle işletmelere 1 Nisan 2017'ye kadar süre tanındı.

Ücretli müşteri hizmetleri pakete dahil olacak



BTK tarafından alınan bir başka karara göre ise halihazırda ücretli olan müşteri hizmetleri şebeke içi arandığında ücretlendirme "şebeke içi" arama olarak değerlendirilecek ve bu kapsamda fiyatlandırılacak. Arama, paket kapsamında tanınan şebeke içi görüşme sürelerine dahil edilecek.

Farklı bir operatörün müşteri hizmetlerinin aranması durumunda ise çağrı ücreti, şebeke dışı aramaların fiyatlarından yüksek olmayacak ve abonenin paketindeki şebeke dışı arama sürelerinden düşecek.

Söz konusu düzenlemeyle, abone, paketinde dakika bulunmasına rağmen müşteri hizmetlerini aradığında ödemek zorunda kaldığı ücretten de kurtulmuş olacak.