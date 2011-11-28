Müstehcen tavuk olur mu?

T24-





İşte Hürriyet Pazar'da yayımlanan ve ardından şikayet mektubuyla başlayan müstehcen tavuk olayını Okur Temsilcisi Faruk Bildirici yazısında şöyle aktardı:



Tavuk fotoğrafı da müstehcen olursa



BİR tavuk fotoğrafının, hatta pişirilip tabağa yerleştirilmiş bir tavuk fotoğrafının müstehcen(!) olabileceği hiç aklıma gelmezdi.



Okurumuz Oya Argun Özel’in gönderdiği iletiyi görünce çok ama çok şaşırdım:

“Civan Er’in, Hürriyet Pazar’daki ‘Tarhun ve Tarhanalı Tavuk’ başlıklı yazısında kullanılan müstekreh (iğrenç) ve müstehcen resim nedeniyle tüm ilgilileri kınıyorum. Ölü bir havyanın gövdesinin böyle garip bir şekilde sergilenmesinin sağlıklı bir zihnin eseri olmadığını düşünüyorum. Hayatımda gördüğüm en zevksiz ve tiksindirici resimlerden birisi.”

Anlayabilmek için birkaç kez okuduktan sonra, gazeteyi açıp “müstehcen tavuk fotoğrafı”na bir daha baktım. Doğrusu, fotoğrafta müstehcen bir taraf göremedim. Sadece pişmiş bir tavuk gördüm o kadar. Hem zaten bir tavuk fotoğrafı nasıl cinsel çağrışımlar yaratabilir ki?





Bu hafta müstehcenlikle ilgili başka bir okur eleştirisi daha gelmişti. Orada da polisin bir “fuhuş baskısı” sırasında yüzünü örtmek için tişörtünü sıyıran kadının çıplak vücudunun göründüğü fotoğraf eleştiriliyordu. Sezil Çeşmecioğlu adlı okur, 20 Kasım’da çıkan bu haber ve fotoğraf için “Toplum sağlığı ve ahlakı ile kamu düzenini korumaktan çok, bunları tehlikeye atan nitelikte olduğunu düşünüyorum” diye yazmıştı.





Pişmiş tavuk fotoğrafında olduğu gibi, yüzünü örtmeye çalışan kadın fotoğrafında da bir müstehcenlik bulamadığımı söylemek durumundayım. Cinsel çağrışım uyandıran bir fotoğraf değildi o da.

Asıl ilginç olan, “müstehcenlik” ve “genel ahlak” ile ilgili okur maillerinin giderek artması. Bir blucin reklamında kullanılan fotoğraftan, bir magazin ünlüsünün mini etekli fotoğrafına kadar “müstehcenlik” nitelemesi yapılabiliyor gelen maillerde.





Müstehcenlik suçlaması artıyor da, Hürriyet, eskisine göre daha çok mu açık saçık (!) fotoğraf kullanıyor? Kesinlikle hayır. Hatta azalıyor bile diyebilirim. Hürriyet arşivleri bunun kanıtı.

Öyleyse sorun ne? Yoksa toplum giderek daha muhafazakâr hale geliyor ve müstehcenlik anlayışının sınırları da genişliyor mu? Düşünmekte yarar var.



