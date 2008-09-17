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Yaşam

''Müstehcen figürlü pipolar'' gümrüğe iade edildi

‘Müstechen figürlü pipoları’ yasa dışı yollardan ithal ettikleri iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 2 kardeş beraat etti.

17 Eylül 2008 03:00

İstanbul'da, ''müstehcen figürlü pipoları'' yasa dışı yollardan ithal ettikleri iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan 2 kardeş beraat etti.

Bakırköy 4. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Antalya'da hediyelik eşya ticaretiyle uğraşan ve tutuksuz yargılanan sanıklar Mehmet Günel ile kardeşi İzzet Günel katılmadı. Duruşmada sanıkları avukatları temsil etti.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, müstehcen figürler içeren pipoların yurda girişi sağlanmadan, konuya ilişkin rapor tutulduğunu ve dava açıldığını kaydetti.

Dava konusu pipoların müstehcen içerikli olduğuna dair rapor bulunduğunu belirten savcı, bu pipoların Gümrük İdaresine iadesini ve sanıkların beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme de pipoların Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğüne iadesine karar vererek, olayda suç kastı bulunmadığı gerekçesiyle sanıkların beraatını kararlaştırdı.

Atatürk Havalimanında geçen yıl ele geçirilen ve üzerlerinde cinsel içerikli figürler olan pipoları yurda soktukları iddia edilen Mehmet ve İzzet Günel'in, ''müstehcenlik'' suçunu düzenleyen TCK'nın 226/3. maddesi uyarınca 2 ile 5 yıl arasında hapsi isteniyordu.

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