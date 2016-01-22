Müstehcen bulunan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, okul kitaplığından çıkarıldı!

Katar'ın Başkenti Doha'da bir okul, öğrenci velisinden gelen “Müstehcen içerik” şikâyeti üzerine Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masal kitabını okul kütüphanesinden çıkardı.

Katar’da yayınlanan El-Şark gazetesi, velinin şikâyetini Yüksek Eğitim Konseyi’ne ilettiğini, Konsey’in de Uluslararası SEK okuluna kitabı kütüphaneden çıkarması yönünde talimat verdiğini yazdı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, velinin, Grimm kardeşler masalı Pamuk Prenses ve Yeni Cüceler’in Disney versiyonu olan kitapta hem cinsel çağrışımlar yapan çizimler olduğunu, hem de metinde benzer çarışımların bulunduğunu söylediği ifade ediliyor. Kitaptaki hangi görsellerin şikayet nedeni olduğu bilinmiyor. Ancak İngiltere’de yayınlanan Guardian gazetesi masal kitabının kapağında Pamuk Prenses ve ona sarılan prensin görüldüğünü aktarıyor.

SEK okulu müdürü Vivian Arif, şikayetin okula iletilmesinden sonra hemen harekete geçtiklerini ve kitabı kütüphaneden çıkardıklarını söyledi. Yazılı bir açıklama da yapan okul müdürü, “Uluslararası SEK okulu, Katar’da köklü bir geçmişe sahiptir. Bu istenmeyen olayın yarattığı rahatsızlıktan dolayı üzüntülerimizi iletiriz” dedi.

Katar bu yıl Oscar’a aday gösterilen Danish Girl (Danimarkalı Kız) filminin gösterimini de yasaklamıştı.