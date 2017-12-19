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Muş'tan Katar'a gidecek askerlere uğurlama töreni

MUŞ, (DHA)- MUŞ'tan Katar'a gidecek olan askerler törenle uğurlandı

19 Aralık 2017 17:48

MUŞ, (DHA)- MUŞ\'tan Katar\'a gidecek olan askerler törenle uğurlandı.
Muş\'taki 49\'uncu Komando Tugay Komutan Yardımcılığı\'nda düzenlenen uğurlama törenine Muş Valisi Aziz Yıldırım da katıldı. Burada askerlere seslenen Vali Aziz Yıldırım, \"Türkiye Cumhuriyeti devleti her zaman mağdur ve mazlumların yanında yer almıştır. Kimsesizlerin kimi olmayı bilmiş, mazlumların daima sığınabileceği bir liman olmuştur. Bu fedakar ve kutsal görevde hepinize hayırlı görevler diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepiniz Allah\'a emanet olun\" dedi. 
Uğurlama töreninde, Vali Yıldırım askeri personelle toplu hatıra fotoğrafı çektirdi. Muş\'tan Katar\'a gönderilecek askerlerin sayısı hakkında bilgi verilmedi.

FOTOĞRAFLI

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