Müstakil ev fiyatları uçtu; İstanbul’da ortalama fiyat 2.5 milyon lira

Salgın ve deprem korkusu konut fiyatlarına yansıdı. Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutlarda satış fiyatı son bir yılda yüzde 67 arttı. İstanbul’da yeni müstakil konutta ortalama fiyat 2.5 milyon lirayı geçti.

Pandemi ve deprem konutta beklentileri değiştirdi. Son 1 yılda yeni ve müstakil konutlara talep artınca fiyatlar da yükseldi. Teknoloji Odaklı Gayrimenkul Değerleme Ve Lokasyon Analizi Platformu Endeksa.com’un, pandeminin konut satış ve kira değerlerine etkisini incelediği çalışmasında en fazla değer artışının 0-4 yaş arası müstakil konutlarda olduğu görüldü. Çalışmaya göre 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı son bir yılda yüzde 67, kira bedeli ise yüzde 40 arttı.

Ülke genelinde artış

Yapılan çalışmaya göre Türkiye genelinde konut fiyatları 1 yılda yüzde 35, kiralar ise yüzde 17 artış gösterdi. Aralık sonu rakamlarına göre Türkiye genelinde ortalama konut metrekare fiyatı 2 bin 914 TL, ortalama konut satış fiyatı 378 bin 820 TL oldu. Ortalama kira 1.480 TL olarak gerçekleşti.

Kirada yüzde 22 artış

0-4 yaş arası konutların satış fiyatı son 1 yılda yüzde 38, kira bedeli ise yüzde 22 artış gösterdi. Aralık sonu itibarı ile 0-4 yaş arası konutların ortalama metrekare satış fiyatı 3 bin 76 TL, ortalama satış fiyatı 399 bin 880 TL, ortalama metrekare kira 15 TL, ortalama kira ise bin 455 TL olarak gerçekleşti.

1.2 milyona yaklaştı

Türkiye genelindeki 0-4 yaş arasındaki müstakil konutlar incelendiğinde artış oranının ortalamanın oldukça üstünde olduğu görülüyor. 1 yılda Türkiye genelindeki 0-4 yaş arası müstakil konutların satış fiyatı yüzde 67, kira ise yüzde 40 arttı. Aralık sonu itibarı ile Türkiye genelinde 0-4 yaş arası müstakil konutların ortalama metrekare satış fiyatı 5 bin 894 TL, ortalama satış fiyatı 1 milyon 184 bin 694 TL, ortalama metrekare kira 22 TL, ortalama kira ise 4 bin 312 TL oldu.