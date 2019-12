'Mustafa'yı ilk gün 150 bin kişi izledi

Filmin dağıtımını üstlenen Warner Bros. Turkey'den yapılan yazılı açıklamada, filmin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vizyona girdiği belirtildi.Cumhuriyet Bayramı'nda "Türkiye'nin dört bir yanında sinema salonlarına akın eden genç, yaşlı sinemaseverlerin gişelerde zaman zaman uzun kuyruklar oluşturduğu" bildirilen açıklamada, filmin tüm Türkiye'de 193 kopya ile 206salonda gösterildiği ifade edildi.Açıklamada, vizyona girdiği ilk gün 150 bin 26 kişinin seyrettiği "Mustafa" filminin, 70. ölüm yıl dönümünde Atatürk'ü izleyiciyle yeniden tanıştırmayı amaçladığı kaydedildi.Can Dündar'ın yazıp yönettiği, müziklerini Goran Bregovic'in bestelediği filmin, Atatürk'ün ölümünün 70. yıl dönümünde, Selanik'ten Dolmabahçe'ye kadar hayatını başından sonuna mercek altına aldığı vurgulandı.Atatürk'ü şablonlardan uzak olarak askeri, siyasi, insani boyutlarıyla anlatmayı amaçlayan "Mustafa" filminin, seyirciyi, özellikle de yeni nesli Atatürk'ü yeniden keşfe davet ettiğine dikkat çekilen açıklamada, film için Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı arşivleri başta olmak üzere, yerli ve yabancı birçok arşivin özel olarak açıldığı aktarıldı."Daha önce görülmemiş fotoğraflar"Açıklamada, bu arşivlerden derlenen Atatürk'ün daha önce görülmemiş fotoğrafları, hatıralarını yazdığı not defterleri, yakınlarına yolladığı çok özel mektuplarından günlüğüne, el yazmalarına kadar pek çok belgenin filmde yer aldığı, bu nedenle, bütün bu belgelerle Atatürk'ün kendisini anlattığı bir filme ulaşıldığına işaret edildi.Açıklamada, şöyle denildi:"Çekim ekibi, ciddi bir hazırlık aşamasından sonra Atatürk'ün ayak bastığı Selanik'ten Manastır'a, Şam'dan Berlin'e, Sofya'dan Karlsbad'a kadar her coğrafyaya giderek, doğduğu odadan öldüğü odaya dek her mekana girerek O'nun hayatını yerinde görüntüledi.Geniş ve deneyimli bir kadro, Atatürk'e dair yazılmış kitapları, yerli yabancı basını, diplomatik yazışmaları tarayıp, onlardan sahici, objektif, sıcak bir hayat hikayesi anlatmaya çalışıyor.Ondan kalan eşyalar, O'nu anlatan anılar, çalıştığı karargahlar, yaşadığı evler, geride bıraktığı belgeler, sevdiği müzikler, söylediği sözler titizlikle derlenip filmde ustaca kurgulanıyor.""Mustafa"da yer verilen, Atatürk'ün kendi sesinden çok önemli konuşmalarla kişilik özelliklerini çok net ortaya koyan özel mektuplara dikkat çekilen açıklamada, Mustafa Kemal'in okullarda okutulsun diye yazdığı birtakım eserlerin de gün ışığına çıkarıldığı kaydedildi.Açıklamada, "Atatürk'ün kendi fotoğrafçılarının arşivlerinden derlenen çok özel fotoğrafların, 'Mustafa' ile seyirciye ulaşacağı, Atatürk'ün şu ana kadar bilinen en eski fotoğrafını seyircinin ilk defa filmde göreceği" ifade edildi.İzmir galasıCan Dündar'ın senaryosunu yazıp yönettiği, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşam öyküsüyle Milli Mücadele'yi konu alan "Mustafa" filminin İzmir Galası gerçekleştirildi.Konak'taki Şan Sineması'nda Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı'nın (TÜLOV) ev sahipliğinde yapılan galada gazetecilere açıklamada bulunan Dündar, filmin yapılmasının kendisi için büyük bir cesaret gerektirmediğini belirterek, Atatürk'ü sevenlerin O'nu başarıları ve başarısızlıklarıyla sevdiğini kaydetti.Seyircilerin filme tepkisinin olumlu olduğunu kaydeden Dündar, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz Atatürk'ü özel hayatıyla, özel hayatından ayrıntılarla, O'na yönelik Avrupa basınındaki eleştirilerle değerlendirirsek (O'nun değerinden eksiltir miyiz?) kaygısı vardı insanlarda. Öyle olmadığını, Atatürk'ü bir bütün olarak tercih ederek O'nun daha da kıymetleştirileceğini düşünüyordum. 150 bin kişi izledi filmi. Sonuçta belgesel bir film. Belgeselciler adına sevinç duyuyorum. Sonuçtan çok mutluyum. Film Atatürk ile samimiyet kurmak içindi. Liderimize ilk ismiyle hitap edecek kadar yakın hissetmek, O'na en saf haliyle ulaşmak, O'na annesinin koyduğu ismiyle hitap etmekti amacımız. Bu çağda buna daha fazla ihtiyacımız olduğunu biliyoruz."Atatürk'ün özel hayatının, sofrasının herkes tarafından bilinen şeyler olduğunu ifade eden Dündar, filmle ilgili tartışılması gereken başka şeylerin olduğunu ve onların da tartışılacağını düşündüğünü söyledi.Filmin sponsorluğu hakkında da açıklamalarda bulunan Dündar, konuyla ilgili köşe yazısında açıklama yaptığını, polemiğe girmeyeceğini ifade etti.Dündar, film için Genelkurmay arşivinin yanı sıra uluslararası çapta uzun bir araştırma yaptıklarını belirterek, "İzmir, bizim için en önemli sınavlardan biri. İzmir gibi Cumhuriyet ve Atatürk sevgisinin dorukta olduğu bir kentte bu filmi vizyona sokmak benim için ayrıca heyecan verici. Onun için ben de sonucu heyecanla bekliyorum" diye konuştu.Filmin ilk halinin 6 saat olduğunu kaydeden Dündar, Atatürk'ün her şeyinin bir belgesel konusu olarak değerlendirilebileceğini, bu konuda da gerek başkalarının gerekse kendisinin çalışma yapabileceğini sözlerine ekledi.Filmin gösteriminden önce İzmir Valisi Cahit Kıraç, Dündar'a bir plaket verdi.İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği galaya Vali Kıraç'ın yanı sıra Emekli Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök ve İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın da katıldı.Vali Kıraç, filmin gösteriminden sonra yaptığı açıklamada, herkesin filmi izlemesi gerektiğini söyledi.