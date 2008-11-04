‘Mustafa’yı beş günde 470 bin kişi izledi

Hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanında sinemalara koşan genç, yaşlı sinemaseverler salonları doldurdu. Hafta sonu 241 bin 185 kişinin seyrettiği “Mustafa”, son dönemin en yüksek izleyici sayısına ulaşan filmi oldu. 29 Ekim’de 193 kopya ile 206 salonda vizyona giren filmi ilk iki günde de 228 bin 323 kişi izlemişti.“Mustafa”, 70. ölüm yıldönümünde Atatürk’ü seyirciye yeniden tanıştırmayı amaçlıyor. Can Dündar’ın yazıp yönettiği filmin müziklerini Goran Bregovic besteledi.15 yıldır Atatürk belgeselleri yapan, “Sarı Zeybek”le seyirciyi Ata’nın insani yüzüyle tanıştıran Can Dündar ve ekibi şimdi onun bütün hayatını sinema diliyle anlatıyor.Atatürk’ün ölümünün 70. yıldönümünde Selanik’ten Dolmabahçe’ye kadar hayatını başından sonuna mercek altına alarak, onu şablonlardan uzak olarak askeri, siyasi, insani boyutlarıyla anlatmayı amaçlayan “Mustafa” filmi, seyirciyi, özellikle de yeni nesli Atatürk’ü yeniden keşfe davet ediyor.