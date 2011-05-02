-MUSTAFA'YA DEVLETİN ŞEFKAT ELİ UZANDI CEYHAN (A.A) - 02.05.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, üniversite hastanesinde sıra, özel hastanede ise para sıkıntısı yüzünden ilik nakli olamayan Akdeniz anemisi hastası 12 yaşındaki Mustafa Taşkın'a, devletin şefkat eli uzandı. Ölümcül hastalığın pençesindeki küçük çocuğa, kız kardeşinden ilik nakli yapılması için gerekli para Ceyhan Kaymakamlığınca karşılandı. Ceyhan'da, hastalık ve yoksullukla mücadelesinin yanı sıra eşi tarafından da terk edilen Hatice Taşkın'ın yaşadığı dramı gazetelerden öğrenen Kaymakam Gürbüz Karakuş, aileyi evinde ziyaret ederek, her türlü maddi ve manevi desteğin sağlanacağı sözünü verdi. Kaymakam Karakuş'un ziyareti sırasında gözyaşlarına hakim olamayan anne Hatice Taşkın, ''Mustafa, henüz 2 aylıkken 'Akdeniz Anemisi' teşhisi konuldu. Eşim ise yaklaşık 1 yıl önce bizi terk etti. Nerede olduğunu dahi bilmiyorum. Mustafa'nın yanı sıra 11 yaşındaki kızım Aliye ile kayınpederimin evine sığınmak zorunda kaldım'' dedi. Hatice Taşkın, Mustafa'nın tedavisini bugüne kadar Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde yaptırdığını, ilaçlı tedavisinin yanında ayda 1-2 ünite kan da verildiğini ancak birkaç aydır oğlunun vücudunun bu tedaviyi kabul etmediğini, doktorların ilik nakli yapılmadığı takdirde yaşama şansının bulunmadığını söylediklerini anlattı. Doktorların sözleri üzerine adeta dünyasının karardığını anlatan Hatice Taşkın, ''Doktorlar 'zaman daralıyor' dediğinde, oğlumun iyileşmesi için kendi canımı vermeye hazırdım. Başvurmadığım hastane kalmadı. Bu tedavi bize en yakın üniversite hastanesi olan Çukurova Üniversitesi'nde yapılmıyor. Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi'nde ise bir yıldan önce sıra gelmeyeceğini söylediler. Bunun üzerine, doktorların tavsiyesiyle İzmir'deki özel bir hastaneye başvurduk ancak, 30 bin lira gerekli olduğunu söylediler'' dedi. Taşkın, doktorların Mustafa'ya, dokuları uyum sağlayan kız kardeşinden ilik nakli yapılsa bile yaşama şansının yüzde 20 olduğunu söylediklerini ancak kendisinin yüzde 1 yaşama umuduna bile razı olduğunu kaydetti. Genç kadının anlattıklarını dinleyen Ceyhan Kaymakamı Gürbüz Karakuş ise Mustafa'nın ilik nakli için ihtiyacı olan 30 bin lira ile hastaneye gidiş ve dönüş ücretleri gibi tüm masraflarının Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma Vakfı'ndan karşılanacağı müjdesini verdi. Karakuş, ''Yaptığımız yardımla küçük Mustafa belki yüzde 20 yaşama şansı bulacak ama biz de annesinin dediği gibi yüzde 1'e bile razıyız. Devlet böylesi zamanlar için vardır. Çocuğumuzun yaşaması için ne gerekiyorsa yapılacaktır'' dedi.