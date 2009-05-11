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Kültür-Sanat

‘Mustafa’da suç yok, hata var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar'ın olay yaratan 'Mustafa' belgeseliyle ilgili kararını verdi.

11 Mayıs 2009 03:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Dündar'ın olay yaratan 'Mustafa' belgeseliyle ilgili kararını verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Can Dündar’ın ‘Mustafa’ filmiyle ilgili soruşturmayı tamamladı. Savcılığın yaptırdığı bilirkişi incelemesinde, Atatürk’ün hayatını anlatan söz konusu filmin ‘gerçeği’ yansıtmadığı belirtildi.

Aynı zamanda Deniz Feneri soruşturmasının da savcısı olan Nadi Türkaslan, bilirkişinin belirlediği 28 yanlışı tek tek sıralarken, bütün bu yanlışlıklara rağmen, “Atatürk’e hakaret ve aşağılama unsurları bulunmamıştır” diyerek takipsizlik kararı verdi.

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