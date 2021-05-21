Mustafa Yumlu, Denizlispor’a veda etti

Süper Lig’den düşen Denizlispor’da futbolculardan Mustafa Yumlu, sosyal medyadan yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını bildirdi.

Denizlispor, Süper Lig’den düşerken futbolculardan Mustafa Yumlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kulüpte her zaman mücadele içerisinde olduğunu ancak ayrılma vaktinin geldiğini söyledi. Profesyonellik hayatında 16 yıldır öğrendiklerini saha içerisinde ortaya koyarak çalıştığını aktaran Yumlu, şu ifadelere yer verdi:

“16 yıllık profesyonel futbolculuk hayatımda dinmeyen yağmurların ıslattığı dar sokaklarında büyüdüğüm coğrafyanın, Hüseyin Avni Aker, Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Dozer Cemil, Şenol Turgay, Necati, Ali Kemal, İskender, Hami, Ünal ve Fatih Tekke ile harmanlanmış futbol kültürünün kazandırdıklarını yapmaya, terimin son damlasına ve son ana kadar mücadele etmeye gayret ettim. Yediğim ekmek ve işime saygı gösterdim. İki yıllık süreçte bana sahip çıkan, destekleyen, alkışlayan, yeri geldiğinde haklı eleştirilerde bulunan Denizlispor'un büyük taraftarına ve camiasına en kalbi duygularımla teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. Bu güzel kulübü ve şehri yeniden Süper Lig'de görmeyi ümit ediyorum. Şimdi ayrılık zamanı. Aynı ciddiyet, samimiyet ve profesyonellik anlayışı ile başka bir formayı sırtlama ve yine bütün gücümle o forma için mücadele etme ve savaşma zamanı. Teşekkürler Horozlar."