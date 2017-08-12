Mustafa Yıldızdoğan'dan 'Ölürüm Türkiyem' açıklaması: İddialar gerçeği yansıtmıyor

Türkücü Mustafa Yıldızdoğan, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına yanıt verdi. Yıldızdoğan, şarkının çalıntı olmadığını savunurken "1992 yılında bestelediğim bu parça, yıllarca ülkemde dinlendi. Bu zamana kadar 'bu parçanın müziği bana aittir' dememişimdir. Bu benim ailemden gördüğüm edep ve üslubumdan kaynaklanan bir güzelliktir" dedi. Müziğin Kürtçe olduğunu iddia eden Serhad Eyaleti Lordu isimli sosyal medya hesabı ise kapatıldı.

Dihaber'de yer alan habere göre, türkücü Mustafa Yıldızdoğan, 'Ölürüm Türkiyem' şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına yanıt verdi. Yıldızdoğan, yaptığı açıklamada, sosyal medyada bir video eşliğinde yapılan paylaşımlarda, 1993 yılında piyasaya sürdüğü albümdeki "Ölürüm Türkiyem" şarkısının bestesinin Kürt bir müzik grubundan çalındığı iddialarına yer verildiğini anımsattı. "Bu zamana kadar bu parçanın müziği bana aittir dememişimdir" diyen Yıldızdoğan'ın konuyu gündeme getiren hesabın kapatılmasından sonra açıklama yapması dikkat çekti.

'Beste benim, müziği bana ait değil'

İddiaların gerçeği yansıtmadığını, iddialarla ilgili paylaşım yapanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yıldızdoğan, "Beni her şeyle itham edebilirler ama hırsızlıkla asla. 'Vatan, bayrak ve Allah.' diyen, siyaset ve politika üstü bir tavırla ortaya koyduğum, 1992 yılında bestelediğim bu parça, yıllarca ülkemde dinlendi. Bu zamana kadar 'bu parçanın müziği bana aittir' dememişimdir. Bu benim ailemden gördüğüm edep ve üslubumdan kaynaklanan bir güzelliktir. 15 Temmuz sonrasında bu parça yine parlamıştır. Çünkü bu tür eserler asırda bir gelir. Dün, vatan ve bayrak hainleri, millet düşmanları birleşmiş, benim hırsızlık yaptığımı söylüyor. Sosyal medyada da paylaşılan ve bir müzik grubunun fotoğrafına yer verilen videoda, Kürtçe şarkı duyuluyor. Videodaki resim, 2 yıl önce çekilmiştir. Bunu siyah beyaz yapmışlar. Bu yayınlanan videonun kime ait olduğu ve hangi şirkete ait olduğu ortada yok. Dolayısıyla nereden çıktığını da bilmiyorum."

İddiaları ortaya atan hesap kapatıldı

Ayrıca bunu ortaya çıkaran @eyalet_lordu adlı kullanıcı hesabı da bugün kapatıldı. Aynı hesap daha önce de Serdar Ortaç'ın 'Cahil' isimli şarkısının Kürtçe müzik grubu Koma Wetan'a ait olduğunu ortaya çıkarmış ancak Serdar Ortaç'tan herhangi bir açıklama yapılmamıştı.