Mustafa Yeneroğlu'ndan Diyanet'e Cemevi çağrısı: İbadethane statüsünde kabul edilmeli

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı'na cemevlerinin de ibadethane statüsünde kabul edilip elektrik ve ısınma giderlerinin kurum tarafından ödenmesi çağrısında bulundu. Yeneroğlu, camilerin faydalandığı hizmetin kapsamına cemevlerinin de alınması gerektiğini vurguladı.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, sosyal medya hesabından Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Cemevi'nin elektrik faturasını paylaşıp borcun Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından karşılanması çağrısında bulundu:

"Elektrik Piyasası Kanunu’nda ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesi öngörülmektedir. Cem ibadetinin gerçekleştirildiği cemevleri de ibadethanedir ve bu hüküm kapsamında değerlendirilmelidir"

"Cemevleri ticarethane statüsünde kabul edilip fahiş ödemelerle karşı karşıya bırakılmaktadır"

Yeneroğlu, Elektrik Piyasası Kanunu’nda ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesinin öngörüldüğüne dikkat çekerek cemevlerinin de ibadethane olduğuna dikkat çekti. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Elektrik Piyasası Kanunu’nda ibadethanelere ilişkin aydınlatma giderlerinin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ödenmesi öngörülmektedir. Cem ibadetinin gerçekleştirildiği cemevleri de ibadethanedir ve bu hüküm kapsamında değerlendirilmelidir. Oysa, cemevleri ticarethane statüsünde kabul edilip fahiş ödemelerle karşı karşıya bırakılmaktadır. AİHM tarafından eşitlik ile din ve vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğine tespit edilen bu ve benzer uygulamalara son verilmeli, Alevi vatandaşlarımızın mağduriyetleri giderilmelidir." açıklamasında bulundu.

Yeneroğlu'nun paylaştığı Garip Dede Cemevi'nin elektrik faturası şöyle: