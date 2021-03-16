Mustafa Yeneroğlu: Hiç olmaması gerektiğini düşündüğüm birçok milletvekili aşı oldu; iktidar muhalefet fark etmiyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Koronavirüs aşılamalarına ilişkin çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Karar TV'ye konuşan Yeneroğlu, vatandaşların aşı beklediği bugünlerde milletvekillerinin aşılandığını söyledi. Yeneroğlu, "Hiç olmaması gerektiğini düşündüğüm birçok milletvekilinin aşı olduğunu duyunca çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor" dedi.

"3 hafta önce bana da söylediler. Ben de 'Arkadaşlar siz Allah'tan korkmuyor musunuz' dedim" sözleriyle duruma tepki gösteren Yeneroğlu, "Yaş haddine bakılmaksızın bütün milletvekilleri oldu. Ben olmadım. Çünkü ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar. Ben ahlaki ve etik bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bizden önce aşı olması gereken insanlar var. Sağlık görevlileri var, güvenlik görevlileri var, askerlerimiz var, cezaevlerindeki insanlar var. Hiç olmaması gereken birçok milletvekilinin aşı olduğunu öğrenince çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yeneroğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın aşılarla ilgili sonbaharı işaret etmesine de tepki göstererek, “Çıkmış aralık başında kendisi bizzat demiş ki; ‘Şubata kadar ülkemize 50 milyon doz aşı gelecek.’ Bugün de çıkıyor sonbahardan bahsediyor. Kim bunun hesabını soracak? Bu nasıl hukuk devleti anlayışı?” dedi.

Elif Çakır ve Yıldıray Oğur’un sunduğu Bi'Karar Ver' programına katılan Yeneroğlu, “Milletvekillerinin aşılandığı doğru mu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Maalesef ben de öğrendim. Bana da üç hafta önce söylediler. Ben de arkadaşlar Allah’tan korkmuyor musunuz siz? Dedim. Biz millete böyle mi örnek olacağız. Ben olmadım niye? Ahlaki bulmuyorum. Duyurmamaya çalışıyorlar. Niye? Ortak olduğu için."

"Hiç olmaması gerektiğini düşündüğüm birçok milletvekilinin aşı olduğunu duyunca çok üzüldüm"

Yeneroğlu, "Sizden başka olmayan var mı?" sorusuna da şöyle yanıt verdi:

"Bilmiyorum kimseyi de zan altında bırakmak istemiyorum. Ama ben ahlaki etik bulmuyorum. Bu çok yanlış bir şey. Bizden çok daha öncelikli olarak aşı olması gereken yaş grupları var., güvenlik görevlileri var. Askerlerimiz var. Cezaevleri var. Hiç olmaması gerektiğini düşündüğüm birçok milletvekilinin aşı olduğunu duyunca çok üzüldüm. İktidar muhalefet fark etmiyor."