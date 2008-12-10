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Kültür-Sanat

Mustafa ve AROG'da telif krizi

Büyük iddialarla vizyona giren "AROG" ve "Mustafa" filmlerinin yapımcılarını telif sıkıntısı sardı.

10 Aralık 2008 02:00

Büyük iddialarla vizyona giren "AROG" ve "Mustafa" filmlerinin yapımcılarını telif sıkıntısı sardı. Bu filmlerde üç şarkının izinsiz olarak kullanılması nedeniyle, telif hakkını ellerinde bulunduranlar, yapımcılara ihtar çekti.

Yapımcılar zor durumda

Vizyona girmesi sabırsızlıkla beklenen ve daha izleyiciyle buluşmadan önce konuşulmaya başlanan iki Türk filmi, şimdi bambaşka bir nedenle gündemde... "AROG" ve "Mustafa" filmlerinin yapımcıları, söz konusu filmlerde izin almadan kullandıkları şarkılar yüzünden telif hakkı sahipleriyle karşı karşıya geldi. Filmlerin gösterime girmesinden sonra ortaya çıkan bu sürpriz üzerine, telif hakkını ellerinde bulunduranlar yapımcılara ihtar çekti.

Fiyat 100 bin YTL’ye çıktı

Cem Yılmaz’ın yazıp yönettiği "AROG"da, Kibariye’nin yorumuyla ünlenen "Annem" ve Edip Akbayram’ın "Kibar Gelin"i, Can Dündar’ın senarist ve yönetmen olarak imza attığı "Mustafa"da ise "Gençlik Marşı" kullanıldı. Filmler vizyona girince bu eserlerin telif haklarını ellerinde bulunduranlar hemen MESAM’a başvurdu. Çekimlerden önce 2-3 bin YTL’lere anlaşma sağlanabilecekken, şimdi telaffuz edilen rakamların 100 bin YTL’lere ulaştığı konuşuluyor. Bu ciddi anlaşmazlığın masa başında mı yoksa mahkeme salonlarında mı sonuçlanacağı ise şimdilik merak konusu... Yetkililer bu konuda herhangi bir açıklama yapmıyor

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