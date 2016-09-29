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"Mustafa Varank, Yiğit Bulut için 'saatli bomba' deyip Sümeyye Erdoğan'dan ekrana çıkma yasağı istedi" iddiası

Red Hack Albayrak'a ait olduğu öne sürülen yazışmaları yayımlamaya devam ediyor

29 Eylül 2016 15:57

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta kutusunda yer alan yazışmaları ele geçirdiğini iddia eden Red Hack, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank’ın 30 Ağustos 2013'te Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Berat Albayrak’a gönderdiği öne sürülen bir e-postayı yayımladı. E-postada Mustafa Varank’ın Yiğit Bulut olduğu iddia edilen bir Cumhurbaşkanı başdanışmanı hakkında “Adam saatli bomba. Ekran yasağı gelmeli. Obama G20’de bizle görüşmeyi düşünmüyor” dediği öne sürülüyor.

Red Hack, 23 Eylül’de, Alp Altınörs ve Aslı Erdoğan başta olmak üzere cezaevindeki muhalif kesimler 27 Eylül’e kadar serbest bırakılmazsa Albayrak’ın hesaplarındaki e-postaları yayımlamaya başlayacağını duyurmuştu. Grup sürenin dolması ardından dediğini yapmıştı.

Red Hack ilk olarak Doğan Medya Grubu Başkanlığı'nı yürüten Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arasında geçtiği öne sürülen yeni e-postalar yayımlamıştı.

RedHack’in yayımladığı son e-postalara göre Varank’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ve damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’a Yiğit Bulut ve ABD Başkanı Barack Obama’yla görüşme olasılığıyla ilgili şöyle yazdığı iddia edildi:

“Yiğit Bulut Adam saatli bomba. Ekran yasağı gelmeli. Obama G20’de bizle görüşmeyi düşünmüyor.”

 

 

 

 

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