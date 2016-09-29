Doğan Medya Grubu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Günlüklerim çalındı, o mailleri atmadım

Doğan Medya Grubu Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, RedHack tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın e-posta kutusunda yer aldığı iddiasıyla paylaşılan yazışmalarla ilgili ilk kez konuştu. Yalçındağ, “Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş” dedi. Yalçındağ, yazdığı raporların manipüle edildiğini söylerken “Ama bu benim e-mail attığım doğru değil. Buradaki şey, teknik çalışma neticelenmedi ama bilgisayarımın şifresini ele geçiriyorlar, kırıyorlar, bilgisayarımdaki günlük raporlara, günlük şeylere giriyorlar. Bunları değiştirerek, manipüle ederek ve hitap koyarak bazı yerlere ya e-mail atıyorlar ya e-mail atmış gibi gösteriyorlar ya da bunu fotoğrafla atıldı gibi algı yaratıyorlar” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’ya konuşan Yalçındağ’ın açıklamaları şöyle:

E-postalarla ilgili görüşlerinize yer vermek istiyoruz...

Şimdi onun hakkında şöyle birşey söylemek istiyorum... Benim bilgisayarım maalesef bir şekilde hacklenmiş. Benim günlük bütün raporlarım, rapor dediğim günlük, ben 22 senedir günlük tutuyorum. Hepsi maalesef çalınmış, ele geçirilmiş.

Bundan sonra bunlar manipüle edilerek, değiştirilerek, hitap konularak bazı yerlere e-mail atılmış. Bugün (dün) ve dünden (önceki gün) itibaren gelince şaşırdım. Bugün (dün) teknik arkadaşlarla görüştüm, incelemelerini yapıyorlar. Ama bu benim e-mail attığım doğru değil. Buradaki şey, teknik çalışma neticelenmedi ama bilgisayarımın şifresini ele geçiriyorlar, kırıyorlar, bilgisayarımdaki günlük raporlara, günlük şeylere giriyorlar. Bunları değiştirerek, manipüle ederek ve hitap koyarak bazı yerlere ya e-mail atıyorlar ya e-mail atmış gibi gösteriyorlar ya da bunu fotoğrafla atıldı gibi algı yaratıyorlar. Böyle bir e-mail yok. Böyle birşey yok, atma yok.

Tamamen günlüklerim diyorsunuz...

Tabi yani. Ben 22 senedir günlük tutan, bütün çalışmalarımın raporlarını yazan biriyim. Ama bunları manipüle etmişler. Bazıları tam bırakmışlar, bazılarını eksiltmişler, çoğaltmışlar, önüne arkasına hitaplar koymuşlar. Benim tavrıma, tarzıma uygun olmayan bazı eklemeler yapmışlar. Bunları e-mail ortamında, e-mail atıyor gibi göstermişler.

Ben şaşırdım. Bu yapılabiliyormuş meğer teknik olarak. Ben bunun nasıl yapıldığının şaşkınlık içerisiydeydim, ama teknik olarak benim bilgisayarımdan e-mail atılmış gibi... e-mail atabiliyorlarmış bilgisayarınızı ele geçirdikleri zaman. Yatak odasına girmek gibi birşey. Bu etik dışı, ahlaksızca birşey. İnsan böyle şeyleri başına gelince anlıyor, böyle şeylere prim vermemek lazım diye düşünüyorum. İnsanların ekmeğine yağ sürüyorlar, hırsızlık, bilgi hırsızlığı çalınıyor, sonra montajlanıyor, önüne arkasına birşeyler konuluyor, senmişsin gibi gösteriliyor.

Bu sizin bilgisayarla ilgili çalışmayı yapan ekibin çalışması ne zaman biter, sonuçları ne zaman açıklar?

Bugün (dün) bir ekip incelemeye başladı. Ne kadar sürecek bilmiyoruz. Önce loglara bakılıyor, loglardan nasıl atılmış, atılmış mı atılmamış mı? Atılmışsa nasıl atılmış, atılmamışsa nasıl bu yeniden böyle bir dizayn edilmiş şimdi bunların hepsinin raporu çıkacak. Bir an önce çıkarın diye söyledik. Rusya’dan çalışma yapılacak. Böyle bir tatsız olay.

Rusya'dan destek mi alınıyor?

Evet. Alınmak zorunda, çünkü server’ler orada.

Kamuoyuna ne zaman bir açıklama yapacaksınız?

Konunun netleşmesini bekliyoruz, açıklama yapacağız. Bilgisayarıma girilerek mailler atılmış. Önlerine arkasına hitaplar konularak. Örneğin benim yaptığım bir konu yazılmış mesela alınmış copy-paste edilmiş, birisine hitap edilerek üstüne bir cümle konulmuş veya altlarda birşeyler değiştirilmiş, manipüle edilmiş, başka yere mail atılmış gibi gösterilmiş. Bunun çalışmasını yapıyoruz, incelemesini. Çok tatsız birşey Allah kimsenin başına vermesin...