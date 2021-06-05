Mustafa Varank'tan fabrika açılışını eleştiren Twitter takipçisine: Bu arkadaş hayatta neyi başarmış bilemiyorum, muhalif olacağım diye ülkenizden nefret etmeyin

T24 Haber Merkezi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın MFA Kocayusuf Maske Fabrikası Açılış Töreni'nden paylaştığı konuşmaya, "F-35 üretme hayaliyle çıkılan, plastik maske üretimiyle son bulan bir yolculuk.." şeklinde yorumda bulunan bir Twitter kullanıcısına "Bu arkadaş hayatta neyi başarmış bilemiyorum. Muhalif olacağım diye ülkenizden bu kadar nefret etmeyin..." şeklinde yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Haziran Cuma günü, Zonguldak'ta açılışını yaptığı MFA Kocayusuf Maske Fabrikası'ndaki konuşmasını Twitter hesabından paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, Erdoğan'ın paylaşımını alıntılayarak, "F-35 üretme hayaliyle çıkılan, plastik maske üretimiyle son bulan bir yolculuk.." yorumunda bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Twitter kullanıcısının yorumuna, "Bu arkadaş hayatta neyi başarmış bilemiyorum.

Fakat, burun kıvırdığı açılışı yapılan @MFAMaske fabrikası, 250 kişiye istihdam sağlayan, 19 milyon avro ihracat yapan, arge faaliyetlerinin de yapıldığı öncü bir tesis. Muhalif olacağım diye ülkenizden bu kadar nefret etmeyin..." diye yanıt verdi.