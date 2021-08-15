Mustafa Varank, aldığı yeni yatırımla 'decacorn' olan Trendyolu ziyaret etti: 1,5 milyar doların hepsi Türkiye'de kullanılacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aldığı 1,5 milyar dolarlık yeni yatırımla 10 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan Türkiye'nin ilk "decacorn"u olan Trendyol'un transfer merkezini ziyaret etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Varank, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ile Trendyol'un İstanbul Tuzla'daki transfer merkezine ziyarette bulundu.

Türkiye'de özellikle teknoloji tabanlı şirketlerde büyük bir potansiyel olduğunu vurgulayan Varank, "Yılın ilk yarısında teknoloji firmalarımızın, start-up'larımızın aldığı yatırım miktarına baktığımızda, 1,3 milyar dolarlık yatırım çektiklerini görüyoruz. Bu yatırım rakamlarıyla Avrupa'nın birçok ülkesinden çok daha başarılı firmaların Türkiye'de olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Varank, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'ndeki 10 unicorn çıkarma hedefine yaklaştıklarını belirterek, "Şunun da altını çizmemiz gerekiyor. Trendyol burada aldığı yatırımın tamamını yine şirket içinde kullanacak. Yani o 1,5 milyar doların hepsi Türkiye'ye geliyor. Bu şirketin daha da büyümesi daha da gelişmesi, yeni kabiliyetlerini ortaya çıkarması için kullanılacak." bilgisini verdi.

Varank, dünya ekonomisinde teknoloji firmalarının ve start-up'ların varlığının her geçen gün arttığına işaret ederek, "Son dönemde oyun şirketleriyle başlayan Türkiye'de bir 'unicorn'laşma ya da bizim tabirimizle 'Turcorn'laşma süreci oldu. Yani Türkiye'den çıkan, daha yeni filizlenmeye başlamış genç firmaların 1 milyar doların üzerinde değerlemeyle yurt dışından yatırım aldıklarını gördük" ifadelerini kullandı.

Yeni transfer merkezi Trabzon olacak

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de ziyareti nedeniyle Varank'a teşekkür ederek, Türkiye'nin ilk decacorn'u olmanın kendileri ve Türkiye için gurur verici olduğunu, Türkiye'den başka decacorn'ların da çıkacağını belirtti.

Çetin, Tuzla'daki transfer merkezinin benzerini 2022'nin ilk çeyreğinde Trabzon'da açacaklarını bildirdi.

Bakan Varank da Trabzon'da açılacak transfer merkeziyle ilgili şunları ifade etti:

"Trabzon'a olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafına yeni yatırımları önümüzdeki dönemde planlıyorlar. Yabancı ortaklı bir firmadan bahsediyoruz ama bu şirket aslında bir Türk şirketi, bütün yönetimi Türklerden oluşuyor, bütün çalışanları Türklerden oluşuyor ama yurt dışından yatırım alma kabiliyeti var. İşte bu kabiliyetlerini geliştirerek, biz kendilerini başta Avrupa olmak üzere dünyada görmek istiyoruz. Bu markaların dünyada ses getirmesini istiyoruz. Bunu yaparken de tabii ki Türkiye'de özellikle ihracat yapmak isteyen KOBİ'lerimizin de bundan faydalanmasını istiyoruz."

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