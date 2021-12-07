Mustafa V. Koç Spor Ödülü, 5. kez sahibini bulacak

2017 yılından itibaren düzenlenen Mustafa V. Koç Spor Ödül töreni, 5. kez kazananıyla buluşacak.

Mustafa V. Koç Spor Ödülü töreni, Koç Holding Youtube kanalında ekranlara gelecek. Tören, 9 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Mustafa Koç Spor Ödülü Hakkında

Mustafa V. Koç Spor Ödülü; Türkiye’de birçok dalda gerek yönetici, gerek sporcu, gerekse destekçisi şeklinde karşımıza çıkan ve spor dünyasına kanaat önderliği yapan Mustafa V. Koç’un vizyonunu sürdürülebilir kılmak, ülkemizin spor alanında gelişimine katkıda bulunan örnek ve öncü insanları ve kurumları teşvik etmek ve topluma örnek teşkil edecek kişileri ve/veya olayları gündeme taşıyarak ilham vermek amacıyla ortaya çıkarıldı.

Mustafa Koç Spor Ödülü, yaşayan özel ve tüzel kişilere verilebilir. Aday gösterilme aşamasından ödül kazanım aşamasına kadar yaşamını kaybedenler ödüle hak kazanır ve ödül yasal mirasçılarına teslim edilir. Seçici Kurul’un gösterdiği adaylar dışında, doğrudan veya bir başka kişi veya kurum aracılığıyla aday gösterilemez. Ödüle layık kimse bulunamaması halinde durumun açıklanarak o yıl ödül verilmeme hakkı mevcuttur. Jürinin oy birliği ile karar alarak bir ödülü birden çok adaya paylaştırması hakkı da bulunur.

Mustafa Koç Spor Ödülü ile ülkemiz sporunun gelişimine katkıda bulunan, dostluk, mükemmellik ve saygı değerlerini sahiplenen, örnek ve öncü kişi ve kurumları Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi iş birliği ile ödüllendirmek hedeflendi.