Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit iddiası; "O fotoğraf kalkacak, üzülürsün"

TV100’de ekrana gelen Magazin Hattı programının özel haberine göre TRT1'de yayımlanan Gönül Dağı dizisinde 'Sefer' karakterini canlandıran Ferdi Sancar, reyting rekortmeni dizide Zahide karakterine hayat veren partneri Ecem Özkaya ile birlikte sosyal medyadan bir fotoğrafını paylaştı.

Diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ'ın Sancar’a sosyal medyadan, içinde küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attığı iddia edildi:

“Lan senin yolunu si... Bu bir tehdittir... Ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... 05... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın..”

İddiaya göre Ferdi Sancar’dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ, bu kez “Gönül Dağı” dizisinin yapımcısı Ferhat Eşsiz’i hedef aldı. Eşsiz’i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını Instagram hikayesinde yayınladı ve üzerine “Kardeşim ararsın di mi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı Emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi” yazdı. Yine dönüş alamayınca da birkaç kez daha yapımcının çocuğunun fotoğrafını “Maşallah süphanallah dostum. Ararsın e mi” mesajıyla tekrar tekrar yayınladı.