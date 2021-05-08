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Mustafa Üstündağ'dan eski eşinin rol arkadaşına tehdit iddiası; "O fotoğraf kalkacak, üzülürsün"

08 Mayıs 2021 20:48

Son olarak Bodrum’da yapılan otomobil yarışları sırasında karıştığı silahlı kavgayla adından gündeme gelen oyuncu Mustafa Üstündağ’ın mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya’nın “Gönül dağı” dizisindeki partneri Ferdi Sancar’ı da geçen aylarda tehdit ettiği iddia edildi.

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