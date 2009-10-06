Mustafa Topaloğlu'na kumar gözaltısı!

Kağıthane’de kumar oynatıldığı ihbarı üzerine bir işyerine düzenlenen baskında, türkücü Mustafa Topaloğlu'nun da aralarında bulunduğu 30'u kadın 84 kişi gözaltına alındı.



Mustafa Topaloğlu, kendisini görüntülemeye çalışan basın mensuplarına, “Hayat bizimle oynuyor, biz hayatla oynuyoruz” dedi.



Bir işyerinde kumar oynatıldığı ihbarını alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Müşteri kılığında içeri giren bir polis memurunun işyerinde kumar oynatıldığını tespit etmesinin ardından düymeye basıldı. Yapılan baskında türkücü Mustafa Topaloğlu'nun da aralarında bulunduğu, 30'u kadın 84 kişi gözaltına alındı.



Polis otosuna bindirilen bazı kadınlar yüzlerini kazakları ile saklarken, Mustafa Topaloğlu gazetecilere, “Baskın değil mi? Siz de bastınız bizi. Hayat bizimle oynuyor, biz hayatla oynuyoruz” dedi.



Baskında 2 rulet, 9 poker masası ve 3 bin oyun pulu ele geçiren polis, gözaltına alınanlar hakkında ‘kabahatlar kanununa muhalefet’ suçundan 140 TL ceza kesileceğini belirtti.

