Mustafa Topaloğlu: Elimi şöyle bir salladım, kaza oldu; eşim benden özür dilesin!

'Uzaylı türkücü' lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu, 18 yıldır imam nikâhıyla birlikte yaşadığı Derya Topaloğlu'na yumruk atıp yüzündeki orbita kemiğini kırdığı yolundaki iddialarla ilgili olarak "Ben onu bekliyorum o inmiş kafede sohbet ediyor. Kafeye indi. Beni arkadaşlarının içinde küçük düşürdü. Ne yapmak istiyorsun derken elimi şöyle bir salladım. Yüzüğüm geldi. Bu bir kaza" dedi. Topaloğlu, imam nikâhlı eşinin kendisinden özür dilemesini beklediğini söyledi.

Renkli Sayfalar programına katılan Mustafa Topaloğlu şunları söyledi:

“Bu bir kaza. Ona bir dedikodu yapılmış Mustafa abi seni takip ettiriyor diye. Halbuki ben onu telefonla aradım. Cevap vermeyince güvenliği aradım. Gidip bakın dedim, çocuklar baktılar. Bu bir iki defa olunca acaba onlardan biri mi takip ettiriyor diye düşündü onu bilemiyorum. Ben ona seni neden takip ettireyim dedim. Takip ettireceğim insan benim yanımda olmaz ki! Ben den uzak olur. Ya neden takip ettireyim ki dokundu bana. Hiçbir delikanlı eşinin bir yanlışını görmeden takip ettirmez. Kendi cezasını verir. Ben onu bekliyorum o inmiş kafede sohbet ediyor. Kafeye indi. Beni arkadaşlarının içinde küçük düşürdü. Ne yapmak istiyorsun derken elimi şöyle bir salladım. Yüzüğüm geldi. Bu bir kaza"



"Bir adam getirin bu adam bunu yapar dedin. Tüm cezaya razıyım. İnsanların önünde kendimi asacağım.

Eşinin çok para harcamasından dert yanan Topaloğlu “Neyini eksik ettik. Evin, araban var. Ben seni aç bırakmadım. Kavga olur büyütmekle kimin eline ne geçer. Çocuklarımın anasına nasıl zarar vereyim. Gözüne bir şey oldu diye bir haftadır canım yanıyor. Elimi de sallamasaydım ama kazaydı. Benden özür dilemesini bekliyorum"