Mustafa Süzer: Bazı gazeteci dostlarımızı ev sahibi olmaya davet ettik

Süzer Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Süzer, Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Anılarla Başakşehir” toplantısında “Gazeteci dostlarımızdan bazılarını burada ev sahibi olmaya davet ettim” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Vahap Munyar “Füzeyi İstanbul’a atarsanız, kovanı bizim başımıza düşer” başlığıyla yayımlanan (27 Ocak 2013) yazısında Başakşehir Belediyesi’nin düzenlediği toplantıyı anlattı.

Mustafa Süzer, Başakşehir Kaymakamı Cevdet Can, Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Başkan Yardımcısı Nurettin Ertemel’in katıldığı “Anılarla Bahçeşehir” buluşmasında oturumu yöneten Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Mehmet Çelik’in, “İlk günlerinde İstanbul’a çok uzak görünen bu bölgedeki konutları pazarlamada hangi yolları denediniz?” sorusu üzerine şöyle konuştu:

“Gazeteci dostlarımızdan bazılarını burada ev sahibi olmaya davet ettim. Onlar da bana güvenip girdiler. Ben gazeteci dostlarımıza konutları maliyetine verecektim. Ancak rahmetli Mahmut Okutan, 'Sembolik de olsa kâr alalım. Emlakbank kamuya ait. Hiç kâr koymadan konut sattığımız denetlemede ortaya çıkarsa bizim başımız yanar' dedi. Böylece gazeteci dostlarımıza konutları üzerine yüzde 10 kâr koyarak verdik.”





Perihan Mağden: Süzer'den yemlenen bir sürü gazeteci Gökkafes'te sustu

Gazeteci yazarı Perihan Mağden, Fatih Vural’ın T24’teki söyleşisinde, “Mustafa Süzer beni hem dinletti, hem izletti” demiş ve şöyle konuşmuştu:

“Mustafa Süzer'den daire alan bir sürü gazeteci varmış. Bahçeşehir'de dairesi olan bir sürü gazeteci varmış. Hatta birisi bana şakayla karışık, ‘Sen de onlarla toplantıya girseydin, şimdi kaç tane dairen olmuştu’ dedi. O dönem Bahçeşehir'de villası, dairesi olan bir sürü gazeteci yemlenmiş! Bir de benim kulağıma gelmezdi.”