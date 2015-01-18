Mustafa Şentop'a göre; AKP'yi desteklemeyen herkes Türkiye'nin düşmanı!

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarının ortaya çıkmasıyla birlikte, iktidarın, basına ve ifade özgürlüğüne karşı baskısı sürerken AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop’tan ilginç bir çıkış geldi. Şentop, AKP’ye hasım ve muhalif olanların aynı zamanda Türkiye’nin hasımları ve muhalifleri olduğunu ileri sürdü. AKP’yi destekleyenlerin ise Türkiye sevdalıları olduğunu iddia etti.

AKP Adana Seçim İşleri Başkanlığı Bölge Toplantısı’nda konuşan Şentop, yeni bir Türkiye için siyaset yaptıklarını belirtti. Türkiye’nin bir dönüm noktasından geçtiğini anlatan Şentop, “Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra dünya dönüşüm içerisinde. Türkiye de bu dönüşümden, tarihi bir dönemden geçiyor. Türkiye’nin de kendisini 21’inci yüzyıla taşıyacak siyasi bir akla ihtiyacı vardı ve AK Parti iktidara geldi.” dedi. Ardından ‘paralel yapı’ iftirasında çıtayı yükseltti. “Türkiye’ye operasyon yapmayı amaçlayan uluslararası paralel yapılar, devletler var.” sözlerini söyledi. MİT’e ait TIR’ların durdurulmasının bu projenin parçası olduğunu iddia ederken yargıya müdahale ettiklerinin itirafında bulundu. “Biz operasyon yapılmasına izin vermiyor, sesimizi yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.