Mustafa Şentop: Olmayacak başkanlık sistemindense, gerçekleşecek partili cumhurbaşkanını tercih ederiz

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, partisinin yeni anayasa metnini 10 günde Meclis’e sunulacak hale getirebileceklerini söyledi. Şentop, bir önceki dönem çalışmalarının uzamasının, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun tüm çalışmaları bilmek istemesinden kaynaklandığını belirtirken “Olmayacak başkanlık sistemindense, gerçekleşecek partili cumhurbaşkanını tercih ederiz” dedi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, AKP’nin kendi içinde kurduğu Anayasa Yazım Komisyonu’nun da üyesi olan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasanın TBMM’den geçmeme olasılığını da hesaba katarak, “Olmayacak, gerçekleşmeyecek başkanlık sistemindense, gerçekleşecek partili cumhurbaşkanını tercih ederiz. Bunun için de temaslarımız olacak” dedi. Şentop, sadece bu düzenlemeyi içeren mini bir anayasa paketinin de gündemlerinde olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Hazırladığımız metinler var"

“Yeni anayasa konusunda fazla çalışmaya gerek yok. Bir hafta, bilemediniz, 10 gün içerisinde kendi anayasa önerimizi topluma sunulacak hale getirebiliriz. Parti içinde başlatılan anayasa çalışmaları, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun da bu konuda yapılanları bilmek istemesi nedeniyle uzun bir takvim olarak öngürülmüştü. Daha önce hazırladığımız metinler var, bizimle çalışan akademisyenler de komisyonda görev alan arkadaşlarımız da tüm ayrıntıları biliyor. Bazı rötuşlarla, bu çalışmayı kısa sürede tamamlarız.

"Mevcut sistem çalışmıyor"

Meclis yaz boyunca bir süre daha çalışmaya devam edecek. Bu arada bir araya geliriz. Komisyonda bazı üye değişiklikleri olabilir, ama ana kadronun korunacağını düşünüyorum. Birkaç toplantılık işimiz kaldı. Yeni dönemde TBMM’ye sunulacak hale getiririz. Yeni anayasa konusunda çıkış noktamız, başkanlık sistemi. Bunun nedeni de mevcut sistemin tıkanmış olması.

"Olmadı, partili cumhurbaşkanı"

Bu sistemi daha iyi noktaya götürecek her türlü öneriye açığız. İlk adımımız yeni anayasa olacak. Ama bunun gerçekleşme imkânını göremezsek, partili cumhurbaşkanı veya yarı başkanlık sistemi gibi sadece bu öneriyi içeren başka bir çalışmamız daha olacak. Biz gerçekleşmeyecek, olmayacak bir başkanlıktansa, gerçekleşecek partili cumhurbaşkanını tercih ederiz. Bunun için temaslarımız olacak.”