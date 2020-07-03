Mustafa Şentop, Meclis kapısında bekleyen baro başkanlarına ilişkin konuştu: Ziyaretçi yasak, istisna söz konusu değil

Baro başkanları, Adalet Komisyonu'nda görüşmeleri süren 'çoklu baro' görüşmeleri için Meclis kapısında bekleyişlerini sürdürürken TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Koronavirüs tedbirleri kapsamında Meclis'e ziyaretçi yasağının uzatıldığını hatırlatarak, "Baro başkanları için istisna söz konusu değil" dedi.

AKP Grup Başkanvekilleri, TBMM Başkanı Şentop'u yeniden aday gösterildiğine ilişkin dilekçeyi verdi. Şentop, adaylık dilekçesinin verilmesinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Aday gösterilmesi konusunda "Hayırlı olsun, artık takdir Türkiye Büyük Millet Meclisimizindir, Genel Kurulundur" diyen Şentop "Bu konuda bütün arkadaşların desteğini bekliyorum” diye konuştu.

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Şentop, TBMM kapısında bekleyişleri sürdüren baro başkanlarıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi:

“En son 1 Temmuz itibariyle 31 Temmuz ‘a kadar girişle ilgili kısıtlama uzatıldı. Meclisin güvenliği ile ilgili, yetki iç tüzüğe Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı’ndadır. İdare Amirlerimizden kendi aldıkları kararın titiz bir şekilde uygulanmasını tekrar rica ediyorum. Bizim ayrıca iç tüzüğün öngördüğü güvenlik yönetmeliği de var. Meclise giriş ve çıkışlarla ilgili ve kimlik bilgileri, giriş kartları ile ilgili hükümler içeriyor. Milletvekillerimizin kendi yanlarında getirmiş olduğu kendi araçlarında getirmiş olduğu misafirlerinin de kaydının yapılmış olması ve giriş kaydı yapılarak sokulması yönünde hükümler var. Dolayısıyla bu kararı tekrar okudum ben baktım baro başkanları içinde veya bir başkaları içinde bir istisna söz konusu değil.Ben idare amirlerimizden de kendi aldıkları kararın altında imzası bulunan kararın titiz bir şekilde uygulanmasını tekrar buradan rica ediyorum kendileriyle de görüştüm zaten.

Bazı milletvekili arkadaşlarımızın kimlik bilgisini güvenliğin bilmediği, kim olduğunun kaydettirilmediği, giriş kartı alınmadan Meclise sokulmaya çalışıldığına dair bilgiler oldu. Ben bu arkadaşlarımızı ikaz ettim. Böyle bir şey olamaz. Burada milletvekillerinin öncelikle Meclis’in güvenliği ile ilgili İç Tüzük’e bizzat kendilerinin riayet etmesi lazım."

"Meclis'te günlük 200 ila 600 arası test yapıyoruz"

Meclis’teki Koronavirüs vakalarına ilişkin soru üzerine de Şentop, yoğun bir biçimde test yaptıklarını belirterek “200 ila 600 arasında günlük test yapıyoruz. Türkiye'de yapılan günlük test sayısının yüzde 1'i TBMM'de sadece yapılmış oluyor” karşılığını verdi.

Sosyal medya düzenlemesi

Şentop sosyal medya düzenlemesi için somut olarak bir teklifin söz konusu olmadığını kaydederek şöyle dedi:

"Bu, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bir sorunu. Sosyal medyada hakim olan çok uluslu şirketlerin kendi kurallarını kendilerinin koymaya çalıştıkları ve faaliyet gösterdikleri, ülkelerin hukuk kurallarını tanımaz bir yaklaşımları var. Avrupa ülkeleri de bundan rahatsız. Tedbir alanlar, hukuki düzenlemeler yapanlar var." (ANKA)