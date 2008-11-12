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Kültür-Sanat

'Mustafa' Selanik'ten geri döndü!

Mustafa belgeselinin Atatürk'ün 70. ölüm yıldönümünde doğduğu yer olan Selanik'te yapılması planlanan özel gösterimi garip bir gerekçeyle iptal edildi.

12 Kasım 2008 02:00

Mustafa belgeselinin Atatürk'ün 70. ölüm yıldönümünde doğduğu yer olan Selanik'te yapılması planlanan özel gösterimi garip bir gerekçeyle iptal edildi.

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer'in köşesinde yer verdiği Selanik'te Ata'nın doğduğu evde yapılan anma töreni kapsamında özel bir gösterimi planlanan 'Mustafa' izleyicilerle buluşamadı. Anma törenlerine katılan Bayer'in Büyükelçilik çevrelerinden aldığı bilgiye göre, gösterimin iptalinin sebebi "Yunan basınının filmi Atatürk'ü aşağılamak için kullanabileceği ve Türk-Yunan ilişkilerinin olaydan zarar göreceği" tezi!..

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